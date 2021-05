Milošová zarybnená, rybárska sezóna na Kysuciach začína 1. júna

Výbor MO SRZ v Čadci zasadol po niekoľkých mesiacoch. Hovorili o zarybnení vodných plôch a tokov aj o tom, ako vodné toky drancuje premnožená vydra riečna.

12. máj 2021 o 15:13 Pavol Stolárik

Výbor Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci zasadal naposledy na jeseň minulého roka. Odvtedy sa členovia kvôli protipandemickým opatreniam schádzať nemohli. Stretli sa až po ich uvoľnení 7. mája v rybárskom dome.

Na rokovaní výboru Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Čadca boli členovia oboznámení o tom, že do riek a potokov na Kysuciach bolo opätovne po roku vypustených dvadsať tisíc kusov násad pstruha potočného o veľkosti päť centimetrov.

Potoky zarybnili násadami

Rybári tak robia každoročne predovšetkým kvôli udržaniu populácie pôvodného druhu potočných rýb vyskytujúcich sa v tejto oblasti a kvôli z roka na rok narastajúcemu počtu vydier, bocianov a volaviek v území oboch národných parkov, pre ktoré sú ryby súčasťou ich potravy.

„Ryby v kysuckých vodách majú dostatok prirodzenej potravy, ale počas života sa dostávajú s prívalovou vodou aj do nižších polôh povodia Kysuce. Takže ulovené ryby v týchto rybárskych revíroch veľmi často začali svoju životnú púť práve v kysuckých potokoch, kde prežili svoje ranné detstvo,“ poznamenáva František Krasňan, predseda Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Čadci.

Prvé pstruhy potočné vypustili do potokov Oščadničanka, Milošová, Čadečka, Čierňanka a Rieka. MO SRZ V Čadci zarybňuje vodné toky a plochy za peniaze, ktoré sa vyberú za predaj povoleniek.

Štyri tony do Milošovej

Aj vodná nádrž Milošová je pripravená prijať nových obyvateľov. Plánujú do nej napustiť štyri tony kapra a tonu pstruha dúhového. Predseda informoval, že do vôd v ďalších rybníkoch vo Svrčinovci a Čiernom vypustia koncom v máji po tone kapra. Budú tak pripravené na preteky na začiatku rybárskej sezóny. František Krasňan vysvetlil, že rybári by mali byť spokojní.

„Napríklad do vodnej nádrže Tvrdošín na rieke Orava napúšťa tamojšia miestna organizácia približne štyristo kilogramov pstruha, pričom je rozlohou oveľa väčšia ako nádrž v Milošovej. Do nej napúšťame na jar aj na jeseň tonu pstruhov,“ hovorí predseda.

Konečne začína rybárska sezóna

Rybárčenie sa na Kysuciach teší veľkému záujmu. Kysuckí rybári boli ako na ihlách. Nemohli sa dočkať chvíle, kedy budú môcť opäť prevetrať rybársky prút, či udicu. Dobrou správou je, že sezóna sa začína od 1. júna. Ešte predtým čaká na mladých rybárov otvorenie sezóny pretekom v love kapra na rybníku Svrčinovec štýlom chyť a pusť 22. mája. Naprázdno neobídu ani dospeláci. V ďalšom týždni 29. mája sa môžu tešiť na preteky v love pstruha dúhového na vodnej nádrži Milošová.

Obnova liahne a nové parkoviská

Rybársky zväz plánuje po dvoch rokoch opäť zrevitalizovať liaheň rýb v Čadci, časť Rieka, ktorú spustošila povodeň. Podarilo sa im získať povolenie od Správy povodia Váhu.

Revitalizácia sa týka úplného vyčistenia rybníka a vybudovania prítoku. V liahni tak budú môcť rybári vychovať tisíce kusov pstruha potočného, ktorý bude opätovne nasadený do vodných tokov na Kysuciach.

Potešujúcou správou pre rybárov je tiež vybudovanie nových parkovacích miest pri rybníku Milošová. Rybárov pribúda a mnohí sa sťažovali na nedostatok parkovísk.

Brigádovať musí každý

Slovenských rybárov v minulosti trápilo najmä pytliactvo a znečisťovanie životného prostredia. Pytliactvo je vďaka pritvrdeniu sankcií na ústupe, neporiadok na brehoch rybárskych revírov však často hádžu na hlavy rybárov neprávom.

„Najviac odpadu vzniká v obciach. Naši obyvatelia sú zvyknutí, že čo nepotrebujú, šupnú do potoka, najmä pred búrkou. Odpad sa dostane do nádrží a v konečnom dôsledku ho zlikvidujú rybári, ktorí majú povinnosť odpracovať určité množstvo hodín brigády na revíroch,“ posťažoval si rybársky predseda.

Pripomenul, že mnoho členov MO SRZ v Čadci si neplní povinnosti spojené s brigádou, pričom stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti.

V prípade, že sa člen brigád nezúčastní, je mu vyrúbený poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády.

Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády, práce a splní si svoju povinnosť.

To, či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí.

Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku, z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Premnožená vydra robí paseku na vodných tokoch

V posledných rokoch však k rizikovým faktorom, ohrozujúcim naše chovy i revíry, okrem kormoránov pribudla vydra. Vydra riečna, kedysi ohrozený druh, dnes obávaná šelma, je podľa pozorovaní rybárov v mnohých kysuckých lokalitách premnožená.

Od rybárskych hospodárov prichádzajú informácie, že škody spôsobené chránenou vydrou riečnou sú z roka na rok väčšie.

„Živelne vysadená vydra sa v mnohých povodiach premnožila, keďže u nás nemá prirodzeného nepriateľa a jej počet sa nijako nereguluje. Prejavuje sa to najmä tým, že populácie pstruha potočného, ktoré naše organizácie vysádzajú na ďalší odchov do vlásočníc, vydra doslova zdecimovala. Celé úseky, dlhé aj päť či desať kilometrov, sú úplne mŕtve. Chýbajú v nich nielen vysadené ryby, ale aj raky a akýkoľvek život,“ vysvetľuje František Krasňan.

Vydra riečna je však pôvodný živočíšny druh, na rozdiel od kormorána alebo čajky. Žila však u nás v minulosti iba v malých, izolovaných enklávach. Naši predkovia vydru takmer vyhubili. Jednak pre hodnotnú kožušinu, jednak pre škody, ktoré spôsobovala v rybnom hospodárstve.

„Rozmnožuje sa a obsadzuje nové a nové lokality. Na našich kvalitne zarybnených vodách navyše nachádza dostatok potravy. Zatiaľ čo kormorán napáda predovšetkým lovné revíry, kde sa jeho neblahé pôsobenie prejaví hneď v nasledujúcej sezóne, vydra likviduje najmä naše chovy pstruhových rýb. A to práve v tomto období. Máme organizácie, ktoré na niekoľko kilometrovom úseku odchovajú štyri- až päťtisíc dvojročných pstruhov potočných, no napokon odlovia iba päťdesiat či sto kusov,“ dodáva.

Pomôže len spolupráca ochranárov a rybárov

Rybári sú kedykoľvek pripravení pomôcť pri riešení problémov, ktoré vydra riečna spôsobuje.

„Iniciatívu v tomto smere však očakávame od Štátnej ochrany prírody. My totiž nie sme povolaní odborníci. Podobne, ako to bolo v prípade kormorána, potrebujeme stanoviská a návrhy odborných kruhov na spôsoby regulácie vydry, aby nebola premnožená a aby sa z chráneného druhu nestal obávaný škodca,“ hovorí záverom František Krasňan.

Odborníci by mali teda určiť optimálne počty a lokality, v ktorých by sa mala vydra vyskytovať.

Rybárom však nejde o opätovné vykynoženie vydier, ale o to, aby jej stavy zodpovedali úživným možnostiam jej prirodzeného biotopu.

