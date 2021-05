Milan Pollák: Problémom je nespratná mládež, ktorá po večeroch na okruhu popíja

Členovia Klubu Kysuckého maratónu si vyhrnuli rukávy a upravili Šeríkov okruh.

14. máj 2021 o 9:07 Pavol Stolárik

Členovia Klubu kysuckého maratónu si vyhrnuli rukávy a pustili sa do čistenia bežeckého okruhu pod Jurošovským vrchom za riekou Kysuca známeho ako Šeríkov bežecký okruh.

Táto oddychová zóna je obyvateľmi mesta veľmi obľúbená. Okrem bežcov tu často môžete stretnú na prechádzke rodiny s malými či väčšími deťmi.

Podľa slov predsedu Klubu kysuckého maratónu Milana Polláka hlavným dôvodom znečistenia okruhu sú nočné výlety mládeže na toto miesto, ktorá po sebe zanecháva sklenené aj plastové fľaše, papiere a ďalší odpad.

„Každý týždeň tu vyzbierame aj desať vriec takéhoto odpadu. Mládež by si mohla konečne uvedomiť, že toto miesto tu nie je len pre nich, a keď si niečo na okruh prinesú, mali by si to aj odniesť a dať do kontajnerov. Niekedy je tu toho odpadu ozaj veľa. Povaľuje sa to na chodníkoch aj pri ohniskách. Keď sú schopní priniesť si sem plné fľaše, prázdne určite nevážia viac. Záleži však od toho, v akom stave z bežeckého okruhu odchádzajú,“ hovorí Milan Pollák.

V prvej etape maratónci vysadili na okruhu tristopäťdesiat stromčekov, smrekov aj bukov. časom by tak bežecký okruh mala lemovať nádherné stromoradie.

"Súčasná doba neumožňuje usporiadanie súťaží a aspoň tu na Šeríkovom okruhu môžeme jednotlivo absolvovať aspoň tréningy. Zabehať si tu chodia okrem nás aj futbalisti, hokejbalisti, volejbalisti. Je to krásny oddychový priestor, ktorý si musíme udržiavať," vysvetľuje predseda klubu.

Po zimnom období sa na oddychovom mieste za riekou Kysuca v hojnom počte nachádzajú popadané konáre zo stromov, pne po vývratoch, ktoré treba vyzbierať či vyrezať. Samozrejmosťou je aj pravidelné vykášanie trávy popri bežeckej trati.

"Práce tu je ozaj dosť. Ešte raz apelujem na mládež, aby ten odpad dávali do pripravených vriec. Skúste si vážiť životné prostredie. Ušetríte nám tým mnoho energie, ktorú by sme mohli venovať na zveľadenie tohto miesta, nie stále na upratovanie," uzaviera Pollák.

Bežecká dráha bude vysypaná jemným štrkom, ktoré prisľúbilo dodať v dohľadnej dobe mesto Čadca. Maratónci koncom mája plánujú usporiadať na okruhu päť kilometrový bežecký test, ktorý bude náhradou za tradičnú Čadčiansku desiatku.

