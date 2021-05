Na Kysuciach sa každý rok podarí označiť alebo obnoviť 120 km trás

V značení patríme medzi absolútnu svetovú špičku.

15. máj 2021 o 9:46 Milan Gončár

Radi sa prechádzate prírodou a vyhľadávate turistické chodníky? Všimli ste si, že prakticky na každom kroku lemujete turistické značky? Či už na stromoch, stĺpoch, kameňoch alebo len tak na turistických smerovníkoch? A že to nie je len v prírode, ale napríklad aj v samotnom meste či obci? To je neklamný znak toho, že turistické značenie je u nás na veľmi vysokej úrovni.

Slovensko totiž patrí medzi krajiny s najlepším značením na svete. Možno budete prekvapení, ale za nami sú aj také veľmoci ako Rakúsko, Švajčiarsko či Francúzsko. Môžeme to skonštatovať bez akéhokoľvek zveličovania. Ide o fakty, ktoré sú pravdivé a naozaj nie je veľa oblasti, v ktorých patrí naša malá krajina k absolútnej špičke.

AJ TOTO SA DOZVIETE - či stále vznikajú aj nové trasy alebo ide výlučne o obnovu už existujúcich - čím to je, že Slovensko patrí k najlepšie značkovaným krajinám nielen Európy, ale celého sveta - či majú o značkovanie záujem aj mladí ľudia - koľko značkovaných trás je na Kysuciach

No vďaka dlhoročnej tradícii a láske k prírode sa celý národ môže pýšiť prvenstvom, ktoré nám turistické veľmoci môžu závidieť. Kysuce nie sú výnimkou.

V našom regióne nájdeme stovky kilometrov precízne označených chodníkov a trás, ktoré nám pomáhajú lepšie sa zorientovať v danom teréne.

Nejde pritom len o značky pre peších turistov.

Na mysli máme i cyklistické či bežkárske trate. O tom, ako funguje značenie chodníkov, koľko máme trás a celkovo o značkovaní sme sa rozprávali s Dušanom Šrenkelom, kysuckým značkárom, vášnivým turistom a milovníkom prírody, ktorý vie o turistickom značení viac ako ktokoľvek iný.

Turistické značkovanie má u nás dlhú tradíciu. Koľko nadšencov prírody sa mu na Kysuciach venuje?

Môžem povedať, že v rámci Kysúc máme deväť aktívnych značkárov a niekoľko ďalších pomocných. Spomínaní aktívni značkári sú vyškolení. To znamená, že absolvovali školenie, ktoré organizuje a vedie sekcia značenia Klubu slovenských turistov.

Máte spočítané, koľko kilometrov turistických trás sa vám počas roka podarí označiť?

Nedá sa to povedať úplne presne, avšak približne 120 kilometrov značených trás sa každý rok podarí označiť, respektíve obnoviť na nich značenie. Niektorý rok je to viac, niekedy trochu menej, ale minimálne tých 120 kilometrov sa zatiaľ podarilo. Nepočítam však do toho dodatočne domaľované značky.