Odohrať celú kariéru na Rakovej by bolo veľmi pekné, hovorí Radoslav Tatarčiak

Tridsaťpäťročný veterán je dôležitou súčasťou nielen rakovskej obrany, ale aj celého klubu.

15. máj 2021 o 10:15 Juraj Pavlík

Tridsaťročná vernosť jedinému klubu je v dnešnej dobe málo vídaná vec. Ostať klubu verný aj v zlých časoch a bojovať za mužstvo a spoluhráčov, keď to nejde, je prejavom vernosti a hrdosti.

Radoslav Tatarčiak je takýmto hráčom a nie len ním. Futbalový klub FK Polom Raková má v ňom osobnosť, ktorá môže pomôcť klubu vrátiť sa na pozície, ktoré mu kedysi patrili.

Položili sme mu niekoľko otázok, ktoré nám v krátkom rozhovore zodpovedal.

Jediný klub, tomu sa už povie vernosť. To sa dnes veľmi nenosí. Čím to je, že ste ostali verný Rakovej?

Som rodákom z Rakovej a som na to hrdý. Druhou stránkou je to, že moje pracovné vyťaženie mi neumožňovalo hrávať niekde inde zápasy bez tréningov. Chodil som aj na dlhšie obdobie za prácou do zahraničia a to sa nedalo skombinovať s trénovaním a systematickou prípravou. Navyše my starší hráči sa začíname venovať práci v klube, pretože niektorí funkcionári poodchádzali. To ma tiež zaväzuje voči klubu.

Museli ste mať zaujímavé ponuky na prestup. Prezradíte niečo?

Záujem o mňa v minulosti prejavili funkcionári Čierneho a raz ma Peter Padych odporučil na Makov. Vtedy mi to tiež komplikovala práca a ako veľký problém som videl svoju nízku účasť na tréningoch. Navyše som sa na tretiu ligu veľmi necítil.