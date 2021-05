Tip na výlet: Nenáročná trasa z Kysuckého Lieskovca je pastvou pre oči

Turistická trasa je vhodná pre rodiny s deťmi aj pre všetkých, ktorí chcú okrem fyzickej kondičky posilniť svoju duševnú rovnováhu.

16. máj 2021 o 9:58 Nikola Capeková

Tip na výlet aj popis cesty sme dostali od člena turistického klubu Jána Rajteka. Trasa si zaslúži pozornosť a s radosťou sme sa na ňu vydali aj my. Podľa Rajteka je pomerne známa. „Avšak v takejto celistvosti v tlači asi nepublikovaná,“ dodáva.

Ide o turistickú trasu Kysucký Lieskovec - Rovne - Hladký vrch - Zborov nad Bystricou. Žlté značky a chodník vám nedovolia zablúdiť.

Z centra obce Kysucký Lieskovec by ste sa podľa turistických značiek mali dostať k Farskému kostolu sv. Andreja-Svorada a Beňadika. „Maľované vitráže sú od národného umelca Vincenta Hložníka, “ približuje vášnivý turista. Ďalej sme podľa jeho popisu prešli cez miestnu časť Butory, ktorou sme sa dostali na poľnú cestu.

Trasu spestria jazierko i krížové zastavenia

Už na začiatku tohto úseku zbadáte na Lalinovom vŕšku dvojkríž vysoký 14 metrov. Zamierili sme priamo k nemu. „Pri ňom sa začína prvý objekt krížovej cesty, čiže prvé zastavenie,“ ozrejmuje člen turistického klubu.

Okrem žltých značiek sa v tomto momente môžete riadiť spomínanými zastaveniami. Sprevádzať vás budú až na vrchol kopca. „Každé má kamenný podstavec, hornú časť tvorí mohutný drevený stĺp z guľatiny, na ktorej je umiestnený reliéf s liturgickými výjavmi a krytý je drevenou šindľovou strieškou,“ opisuje detailne.

Už pri druhom objekte návštevníkov prekvapí umelo vytvorené jazierko s rybami, žubrienkami aj rastlinstvom. „Nachádzajú sa tu aj lavičky na oddych a výhľad na Javorníky a dolné Kysuce,“ dopĺňa Rajtek.

Pokračovali sme jednotlivými zastaveniami, po mierne stúpajúcom svahu až, k poslednému, k 14. bodu krížovej cesty. V tejto rekreačnej časti sme si oddýchli na lavičkách, obdivovali sme kamennú kaplnku či drevenú zvonicu. Na mieste je aj prístrešok, priestor na stanovanie, suché toalety, smerovník a mapa. „Nachádza sa tam aj mokraď s chránenými rastlinami a s dvoma studničkami,“ popisuje člen klubu.

Žltú vymeňte za červenú

Ako ďalej potvrdzuje, trasa pokračuje nenáročným terénom. Pre výrub stromov je prevažne otvorený. „Traverzuje svahom Kyčeri až do sedla Rovne na Povýškach. Toto miesto katastrálne spadá pod obec Klubina. Nachádza sa tu kaplnka s lavičkami na oddych, studnička a o kúsok ďalej aj prístrešok,“ informuje.

Chodníkom označeným na žlto by ste sa dostali do Klubiny. Cez Rovne ale prechádza aj cesta s červenými značkami. Ide o hrebeňovku Kysuckej Vrchoviny, zo smeru Krásno nad Kysucou až do Budatína.

Naša trasa vedie práve po tejto červenej značke smerom na sever, okolo prístrešku cez les a stúpaním na Matúšov vrch,“ píše nadšenca turistiky. Popri chôdzi si užijete výhľad na Malú Fatru, Beskydy, Veľkú Raču a Javorníky. Rajtek popisuje aj protipožiarnu monitorovaciu vežu, ktorá je celoročne otvorená: „Stojí na Hladkom vrchu kúsok vpravo, na kóte 762 m n. m.“

Trasou môžete pokračovať až na vrch Šľapkov, vo výške 659 metrov. Na mieste by ste z červeného chodníka mali vyjsť a cez ihličnany i výrub zísť ku kaplnke. K tej, ktorú sme navštívili ako prvú, pri poslednom zastavení krížovej cesty.

Odtiaľ prejdete do Zborova nad Bystricou, kde sa náš turistický výlet končí. „Celková časová dĺžka trasy je cca 3 hodiny bez prestávky, výškové prevýšenie je 385 metrov,“ komentuje v závere Rajtek.