Staré autovraky renovujú na historické poklady

Pred viac ako desiatimi rokmi učarovali otcovi a synovi Čimborovcom veterány.

21. máj 2021 o 7:37 Pavol Stolárik

Mladí chlapci si kupujú za pár tisíc staršie Audi, BMW a Mercedesy, aby ich mohli postupne a s veľkou trpezlivosťou ich rodičov a frajeriek opravovať s tým, že raz budú snáď jazdiť aspoň ako zánovné.

Mať v rukách atraktívne fáro je blízke každému chlapovi. Nezáleží na tom, či ste alebo nie ste fanúšikom motorizmu a automobilovej histórie, aj vy chcete vlastniť pekný a dobrý automobil, v ideálnom prípade aj nejaký ten starší a hodnotný kúsok.

O niečo vyššia úroveň je rekonštruovanie automobilových veteránov, ktorých nadobúdacia cena často presahuje hodnotu pekného bytu.

Renovácia vozidla je namáhavý a časovo a finančne náročný proces. Často prevyšuje reálnu hodnotu vozidla.

Pred viac ako desiatimi rokmi učarovali otcovi a synovi Čimborovcom z Krásna nad Kysucou veterány. Krásne tvary, precízne spracovanie, poctivá mechanika.

Škoda Spartak (zdroj: Pavol Stolárik)

Prvý Spartak

Pri vstupe do areálu vidím všade naokolo rozťahané kostry a torzá automobilov, ktoré neviem priradiť k žiadnemu známemu modelu.

S úsmevom ma vítajú chlapi ako hora. Po zdvorilostných frázach a prvom zoznámení ma ťahajú do prvej dielne, kde pozerám na nádherné červené fáro. Čimborovci vravia, že je to ich prvé dielo, ktoré zrenovovali v roku 2009.

Otec Pavel vysvetľuje, že je to Škoda 440 nazývaná Spartak. Ten vyvinuli v Mladej Boleslavi po znárodnení. Stála 27 450 korún, takže pre mnohých ostala len snom.

„Získali sme ho vo veľmi zlom stave a v roku 2008 sme sa pustili do rekonštrukcie. Rozobrali sme ho do skrutky, všetky diely zrepasovali. Trvalo to približne rok, kým bolo auto pojazdné , dostalo nový lak, náter, interiér. Vyzeralo, ako by práve vyšlo z výrobnej linky. Každoročne sa s ním zúčasťňujeme aj prehliadok histroických vozidiel,“ hovorí fanúšik veteránov.

Postupná renovácia (zdroj: Pavol Stolárik)

Vymeniť treba takmer všetko

Ďalším autom, ktoré si chlapi zobrali do rúk a dali mu novú tvár bola Škoda Felícia. Tej sa niekdy hovorilo aj fešácky kabriolet a mnohí ju považujú za najkrajšiu Škodovku, aj keď sa vyrábala len päť rokov. Zrenovovať sa ju podarilo za štyri mesiace.