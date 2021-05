Všeobecná lekárka: Pacientov s nežiadúcimi reakciami po očkovaní je minimum

Rovnaké vedľajšie účinky pociťujú ľudia po očkovaní na tetanus či chrípku.

22. máj 2021 o 9:00 Radoslav Blažek

Poslaniu všeobecnej lekárky sa venuje od roku 1994. Hoci počas svojej praxe zažila aj náročnejšie obdobia, pandémia jej dala zabrať po psychickej stránke.

Rozprávali sme sa so skúsenou praktickou lekárkou Annou Korduliakovou z Čadce.

AJ TOTO SA DOZVIETE - koľko pacientov jej hlásilo nežiadúce účinky po očkovaní, o aké reakcie išlo - čo bolo pre všeobecných lekárov na zvládnutí pandémie najťažšie - ktoré obdobie v jej praxi bolo ešte náročnejšie než súčasná epidémia - či stúpala nervozita pacientov - ako prebehla chrípková sezóna - v akých prípadoch by mali ľudia nosiť rúška aj po skončení epidémie - aký je jej názor na vakcináciu - na čo majú dbať ľudia pred očkovaním - prečo je nedostatok všeobecných lekárov - čo uberá na atraktivite tohto povolania

Zdravotníci si v posledných mesiacoch siahli na dno svojich síl. Ako ste zvládli obdobie poznačené pandémiou vy?

Zažila som aj ťažšie časy, ale najmä na začiatku to bolo psychicky náročné obdobie. Koronavírus priniesol niečo nové, nepoznané. Na lekárov bol vyvíjaný enormný tlak. Keď u nás prepukla epidémia, nemali sme jednotné usmernenia. Nevedeli sme, ako presne postupovať. Učili sme sa takpovediac za pochodu. Výrazne sa zvýšil počet pacientov. Ľudia tiež nevedeli, ako majú postupovať v prípade, ak sa u nich prejavili príznaky, boli pozitívne testovaní, alebo museli po kontakte s pozitívnou osobou ostať v karanténe. Denne sme mali priemerne 100 až 110 pacientov, najviac ich bolo v jeden deň okolo 150.

Hovoríte, že išlo o niečo nové a nemali ste jednotné usmernenia. Ako ste vedeli odhadnúť zdravotný stav pozitívnych pacientov?

Práve to bola tá najťažšia úloha. Naozaj bolo náročné odhadnúť, kde je ten zlom. Či je pacient v poriadku a ustojí to doma sám, má prísť na vyšetrenie k nám do ambulancie alebo si má priamo volať záchranku.