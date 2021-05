Fitneska Aneta Tichá získala striebro a bronz na majstrovstvách Európy

Slovenská reprezentantka v kategórii bikini fitness z Kysuckého Nového Mesta si doviezla zo známeho španielskeho letoviska Santa Susanna dve medaily.

23. máj 2021 o 19:11 Juraj Pavlík

Aneta Tichá si priviezla domov ďalšie dve medaily. (Zdroj: ARCHÍV A.T.)

Striebornú v kategórii junioriek a bronzovú v kategórii žien. Jedna z najlepších svetových fitnesiek si rozbehla nový rok ďalšími pódiovými umiestneniami, čím si drží osobný medailový priemer. Čo šampionát, to medaila.

V krátkom rozhovore sme zhrnuli jej pocity zo šampionátu a aké má ďalšie plány v tomto roku.

Ďalší úspech a dve medaily do vašej čoraz bohatšej zbierky. Ako hodnotíte majstrovstvá Európy?

Veľmi pozitívne, prekvapivo a nadmieru spokojne. Vzhľadom na čas, ktorý som mala na prípravu to inak hodnotiť ani nemôžem. Jarnú sezónu som mala v pláne kvôli maturitám začať najskôr koncom júna, ak vôbec. Po zrušení maturít som sa nečakane rozhodla skúsiť sa stihnúť pripraviť omnoho skôr, a tak mi ostali do ME ani nie dva mesiace.

Výsledok najmä v ženskej kategórií pre mňa znamená veľmi veľa. Umiestnila som sa na treťom mieste ako najmladšia v kategórii spomedzi obrovskej konkurencie, z 23 nádherných žien.

Doteraz to je pre mňa neuveriteľné, pretože ako sa mi Majstrovstvá blížili, mala som čoraz väčšie obavy a stres, či mi forma vyjde. Chcela by som sa touto cestou poďakovať Lekárni sv. Lukáša za podporu a pomoc, poskytnuté vitamíny a doplnky výživy, ktoré mi v príprave pomáhajú.

Chýbalo veľa k zisku zlata?