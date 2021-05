Do časovej schránky rozhľadne v Krásne nad Kysucou vložili aj rúško

Rozhľadňa na vrchu Diel je pomyselným pätnástym zastavením kalvárie.

26. máj 2021 o 13:55 Pavol Stolárik

Rozhľadňa v Krásne nad Kysucou má výborné umiestnenie, nielenže ju vidno skoro zo všetkých častí mesta, ale rozhľadňu si všimnú ľudia cestujúci vo vlaku, autobuse či aute. To, že je umiestnená nad Krásnom a veľa krát padne do oka návštevníkom, ktorý prechádzajú cestnými či železničnými dopravnými prostriedkami jej dala veľké plus a preto je aj hojne navštevovaná ľuďmi z celého Slovenska.

Rozhľadňa sa týči nad mestom Krásno nad Kysucou v osade u Jantov na vrchu Diel (560 m n.m.). Vyhliadková veža bola slávnostne otvorená 30. augusta 2020 a rýchlo sa stala súčasťou siluety mesta.

Vzhľadom na umiestnenie nad mestom poskytuje návštevníkom atraktívny a zaujímavý pohľad na mesto a jeho okolie. Elegantná a štíhla veža sa právom stala dominantou v krajine.

Rozhľadňa v Krásne nad Kysucou bola postavená podľa návrhu architekta Stanislava Mikovčáka, známeho staviteľa rozhľadní na Kysuciach a predstavuje symbol spojenia zeme s nebom, symbol budúcnosti, ktorú vidíme v našich deťoch, ale aj krásneho nadhľadu, ktorý je taký potrebný v medziľudských vzťahoch.

Veža má dve poschodia. Na prvom poschodí sa nachádza vonkajšia terasa s galériou, v ktorej nájdete informácie o meste Krásno nad Kysucou.

Druhé poschodie sa nachádza úplne navrchu a je zastrešené. Keď sa poobzeráte, tak na vás čaká nádherný výhľad na samotné mesto Krásno nad Kysucou, rieku Kysuca, Kysucké Beskydy a Veľká Rača, Javorské a keď sa dobre zadívate, mali by ste vidieť aj osadu Vyšné Vane, kde je ďalšia z kysuckých rozhľadní a to konkrétne tá na Hladkom vrchu.

Ďalej sa dozviete - Čo umiestnili do časovej schránky v rozhľadni - Aká je legenda o vrchu Diel - Čo spôsobuje najväčšie problémy - Či sa zlepšil s vybudovaním rozhľadne turistický ruch v meste - Aké tri klince použili pri výstavbe kalvárie - Ako sa k rozhľadni dostanete

Časová schránka

Tento objekt je zvláštny nielen architektúrou, ale aj tým, že v základoch je zabetónovaná časová schránka s odkazom pre budúcnosť. Tento odkaz je umiestnený v oceľovej vodotesnej rúre, ktorá je zaistená plastovým vodotesným obalom.