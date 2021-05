Bojové plemená, alebo "len" nezodpovední majitelia.

Plemená, ktoré majú v krvi temperament, nepatria do rúk mladých amatérom, ktorí si ich chcú zadovážiť iba pre ich povesť zabijakov.

26. máj 2021 o 16:36 Pavol Stolárik

Vracajúc sa zo sobotnej prechádzky som sa stal svedkom veľmi nepríjemnej udalosti.

V Čadci pri Základnej škole Komenského sa zdržiaval hlúčík adolescentov. Jeden z nich mal na obyčajnej vôdzke, ktorá je určená pre malých domácich maznáčikov priviazaného svojho domáceho miláčika. Bol to však približne tridsaťpäť kilový pitbull.

Ten sa nenazdajky odtrhol a za obrovského brechotu sa pustil pomedzi deti až k prekvapenej majiteľke iného psíka, ktorá bola v tom čase v parku na sídlisku na prechádzke.

Majiteľ pitbulla sa nezmohol na nič iné, ako sa s kamarátom sa rozbehnúť za rozzúreným psom.

Ten pribehol až k majiteľke a pokúšal sa zahryznúť do tela jej domáceho maznáčika. Majiteľka psa ho zdvihla na obojku do výšky a pes sa začal krútiť ako na kolotoči.

Medzitým dobehol aj majiteľ pitbulla a nasilu ho odtrhol a pomaly ukľudnil. Nechcem si vôbec predstaviť, čo všetko sa mohlo udiať, keby ho nedobehol.

Plemená, ktoré majú v krvi temperament, rozhodne nepatria do rúk mladých amatérom, ktorí si ich chcú zadovážiť iba pre ich povesť „zabijakov“.

Nemôžem a nechcem hodnotiť, prečo sa to udialo. Majiteľ by si však mohol uvedomiť, že ak ide so psom medzi deti, medzi ľudí, mal by mu nasadiť košík a riadne ho upevniť na silnú vôdzku, aby sa situácia neopakovala.