Otec Adriána Holešinského: Cítim sa, ako by ma po štyroch rokoch rozmrazili

Adrián Holešinský zažíva sezónu ako z rozprávky. Po rokoch, keď o ňom nebolo počuť, sa presadil nie len v extraligovej Nitre. Všimli si ho aj reprezentační tréneri na čele s Craigom Ramsayom. Ten o ňom dostal pozitívne referencie od asistenta generálneho manažéra Ota Haščáka, ktorý sledoval jeho výkony počas celej sezóny.

27. máj 2021 o 11:34 Juraj Pavlík

Športové sny malých chlapcov sú krehké a priezračné ako ľad. Keď vyrastáte v regióne, v ktorom nie je ľadová plocha a hokej môžete hrať akurát tak na rybníku či na rieke, naplniť váš cieľ je pokusom o malý zázrak.

Rodičia Adriána Holešinského sa napriek tomu so svojím synom vydali neľahkou cestou a sen, ktorému obetovali veľa, sa podarilo naplniť. V kysuckých športových kruhoch sa o talente Adriána Holešinského vedelo z hokejbalových ihrísk a tí najviac zanietení sledovali jeho kariéru podrobnejšie, keď pôsobil vo Švédsku a neskôr odišiel študovať a hrávať univerzitný hokej do Ameriky.

Nie všetko však ide ľahko a niekedy nestačí mať nadanie, talent a disciplínu. Hokejista, tak ako každý športovec potrebuje šťastie a podporu trénerov, aby dostal priestor prejaviť svoje schopnosti.

Keby ste Adriánovi a jeho rodičom pred rokom po jeho návrate z Ameriky povedali, že bude o rok členom reprezentačného výberu, ktorý pocestuje na Majstrovstvá sveta v hokeji do lotyšskej Rigy, vysmiali by vás.

Teraz však môžeme smelo napísať, že Čadca má hokejistu, ktorý reprezentuje naše mesto a krajinu na turnaji, počas ktorého každý správny športový fanúšik drží palce nášmu reprezentačnému výberu.

Spoločne s rodičmi Vladimírom a Ivanou Holešinskými sme sa obzreli za udalosťami v živote ich syna, ktoré ho po kľukatej ceste doviedli až ku reprezentačnému dresu.

Ako ste reagovali, keď ste sa dozvedeli správu, že Adrián figuruje v konečnej nominácii na majstrovstvá sveta v hokeji?

Mama: Dozvedeli sme sa to od Aďa, obaja sme mali obrovskú radosť. Som na neho nesmierne pyšná, veľmi sa teším z jeho úspechu. Verím, že sa mu bude dariť a bude mať z hokeja radosť.

Otec: Vedeli sme to už v predstihu. Agent písal, že počas celej prípravy má údajne najkonzistnejšie výkony. Ten o tom vedel už týždeň dopredu, ale nechcel mu to hovoriť, aby to neovplyvnilo jeho výkony a aby sa ešte snažil a bojoval o nomináciu do posledného dňa. Aďo sa to dozvedel deň predtým, ako bola nominácia oficiálne oznámená. Vtedy nám to osobne zavolal.

Účasť na svetovom šampionáte je snom každého hokejistu. Verili ste, že sa váš syn zmestí do kádra slovenskej reprezentácie?

Mama: Je to veľmi subjektívny pocit, keď sa pýtate túto otázku rodiča. Každý rodič má o svojom dieťati predstavu a obraz, že je najkrajšie, najlepšie a najposlušnejšie. Neviem, či sme tí praví, aby sme odpovedali na túto otázku. Vždy sme tomu verili. Aj on sníval, že raz bude reprezentovať Slovensko v seniorskom výbere. Teraz, keď odchádzal na posledné týždenné sústredenie, zbalil sa do takej malej tašky a jeho