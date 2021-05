Faces: Chceme dať umeniu v našom regióne novú tvár

Myšlienkou je zapojiť čo najviac tvárí a dať konkrétny tvar a tvár umeniu na Kysuciach.

28. máj 2021 o 6:55 Adam Dudiak

Fotky a videá Timoteja Talapku zažiarili na celonárodnej výstave. Rodák z Krásna nad Kysucou, Samuel Stepek, zase natáčal klipy pre vrchol slovenskej hudobnej scény.

Kysuciam sa rodí multitalentovaná generácia. Umelecké hviezdičky z malebného regiónu spojili sily a na platforme Faces ohurujú originálnou tvorbou.

Práve umenie a kultúra sú oblasti najviac postihnuté koronavírusom a teda za posledný rok utrpeli skutočne silnú ranu. Podľa ich slov, je hlavným cieľom tohto zoskupenia poukázať na dôležitosť umenia a prispieť tak k rozvoju kultúry v našom regióne. Rovnako dať mladým umelcom možnosť svoje diela bezplatne zverejniť.

Viac o originálnych formách efektívneho využitia voľného času porozprával jeden z hlavných členov Viliam Kubla, ktorý v článku Faces dostatočne predstavil.

Ste skupina mladých talentovaných ľudí, ktorí si hovoria Faces-tváre. Zakladáte na Kysuciach komunitu s bohatým obsahom umeleckých sekcií. V našej oblasti neexistuje nič podobné, ide tu teda o spoločenstvo jediné svojho druhu. Čo vás viedlo k nápadu vytvoriť niečo takéto?

Myšlienkou je zapojiť čo najviac tvárí a dať konkrétny tvar a tvár umeniu na Kysuciach. Mladí umelci z okolia nemajú priestor ani platformu, kde by mohli svoje myšlienky, impresie a diela šíriť do sveta. Veľa ľudí sa venuje umeniu individuálne a nie sú nikým zastrešení. Svoju tvorbu zdieľajú na sociálnych sieťach, ale tam to väčšinou končí. Našim cieľom je to zmeniť.

Pojem umenie zahŕňa široké spektrum rôznych odvetví. Z akých oblastí je zložený váš projekt?

Naša platforma zachytáva tvorbu fotografií, videa, hudby, literárne a výtvarne umenie, ďalej módu a divadlo.