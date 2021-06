Integrovaný dopravný systém odbúra poloprázdne spoje, pocestujete s jedným lístkom

Zjednodušenie cestovania rôznymi druhmi hromadnej dopravy s jedným cestovným lístkom by malo byť na Kysuciach realitou od tretieho štvrťroka 2021.

1. jún 2021 o 12:54 Pavol Stolárik

Jednotná tarifa a prestupné lístky umožnia ľuďom využívajúcim hromadnú dopravu kombinovať autobusovú dopravu so železničnou bez zbytočných komplikácií a výdavkov navyše. Ak cestujete z vašej obce do Čadce či Žiliny, budete môcť využiť váš predplatný cestovný lístok aj na prepravu v MHD.

Žilinský samosprávny kraj sa už dlhšiu dobu snaží zjednotiť hromadnú dopravu do jednotného systému.

Integrovaný dopravný systém predstavuje jednotný systém vzájomnej nadväznosti spojov verejnej dopravy, ktorý ponúka cestujúcim cenovo výhodnejšie cestovanie s potrebou iba jednej dopravnej karty a jedného cestovného lístka v rámci pilotného územia IDS ŽSK.

Optimalizácia dopravných spojení navyše prispieva k ekologickým riešeniam v spoločnosti, optimalizovaná verejná doprava umožní občanom komfortný a cenovo výhodný presun v rámci kraja.

Využívaním IDS obyvateľmi kraja dochádza k zníženiu podielu individuálnej automobilovej dopravy, čo sa následne pozitívne premietne v úspore času stráveného v dopravných kolónach, ako aj v znížení zamorenia ovzdušia exhaláciami.

Dohoda o spolupráci objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, ktorí budú zapojení do prvej fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji, je na svete.

Partnermi žilinskej župy pri uskutočnení integrácie v ŽSK budú ministerstvo dopravy a výstavby a mestá Žilina, Čadca a Kysucké Nové Mesto.

Integrácia bude spustená v pilotnom území Kysúc a Horného Považia v treťom štvrťroku 2021 a prepojí na jeden cestovný lístok železničnú, prímestskú a aj mestskú dopravu.

Profitom budú spoločné cestovné lístky, spoločná tarifa a spoločný prepravný poriadok jednotlivých objednávateľov dopravy v rámci integrovaného dopravného systému.

„Dohoda sa nerodila ľahko a predchádzalo jej množstvo rokovaní týkajúcich sa spoločnej tarify a prerozdeľovania tržieb. Sme nesmierne radi, že sa procesy pomaly darí dotiahnuť do konca. V tejto fáze je potrebné počkať na schválenie dohody aj u ostatných objednávateľov. Obyvateľom kraja prinesie integrácia dopravy veľké výhody pri nadväznosti spojov, pohodlia pri zakúpení cestovných lístkov a v konečnom dôsledku zlepší celkovú dopravnú obslužnosť regiónu,“ vysvetlila predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.

Riaditeľka odboru dopravy ŽSK Gabriela Tisoňová bližšie vysvetlila aj plánované zmeny vo financovaní integrátora.

„V súčasnosti sa na činnosti integrovanej dopravy ŽSK finančne podieľali kraj a mesto Žilina. Keďže však integrátor bude slúžiť všetkým, v novom systéme by mali prispievať aj ostatné zapojené subjekty.“

Konateľ spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja Richard Staškovan uviedol, že žilinská župa ako prvá z objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme schválila spustenie prvej fázy integrovaného dopravného systému a s ním súvisiacich dokumentov potrebných k spusteniu IDS ŽSK.

„Takýto krok bude potrebný aj zo strany ostatných zapojených objednávateľov a uskutoční sa po schvaľovacom procese, ktorý aktuálne prebieha u jednotlivých objednávateľov dopravných služieb vo verejnom záujme, teda ministerstva dopravy a výstavby, Žiliny Čadce. Predbežný súhlas máme už aj od ďalšieho objednávateľa výkonov, a to Kysuckého Nového Mesta,“ vysvetľuje Staškovan.

Po schválení spustenia prvej fázy IDS ŽSK všetkými objednávateľmi dopravných služieb bude potrebné zaviesť spoločné prepravné a tarifné podmienky do predajných a vybavovacích systémov dopravcov. V procese príprav prebieha aj komunikácia s jednotlivými samosprávami, ktorej cieľom je zabezpečenie kvalitnej dopravnej obslužnosti a zvýšenie atraktívnosti systému verejnej dopravy pre všetkých obyvateľov miest a obcí, ktoré budú do pilotného územia zapojené.

Matej Fabšík, poslanec Žilinského samosprávneho kraja za okres Kysucké Nové Mesto, zavedenie jednotného systému víta.

„Po Bratislave budeme druhým regiónom Slovenska, kde sa podarí spustiť integrovanú dopravu. O to viac ma teší to, že pilotným územím projektu v rámci kraja sú práve Kysuce. V nasledujúcich rokoch (2023 – 2027) nás na Kysuciach konečne čaká výstavba diaľnice D3. Počas výstavby očakávame množstvo dopravných obmedzení, ktoré ešte viac skomplikujú už aj tak zlú situáciu na hlavnej ceste. Je pravdepodobné, že autobusy nadväzujúce na vlaky budú najrýchlejšou a najspoľahlivejšou možnosťou cestovania na trase Kysuce – Žilina a späť,“ uviedol Fabšík.

Člen dopravnej komisie a krajský poslanec a primátor mesta Krásno nad Kysucou Jozef Grapa vidí v zjednotenej doprave mnoho výhod.

"Integrovaný dopravný systém som presadzoval a podporoval už dlhšiu dobu ako člen dopravnej komisie. Pre mesto Krásno je zvlášť dôležitý, že pred 4 rokmi sme zaviedli pilotný projekt autobusovej dopravy, ktorá z Bystrickej doliny a z Oščadnice vozí ľudí na železničnú stanicu do Krásna nad Kysucou. Viac ako 4 ročné skúsenosti ukazujú, že ľudia tento spôsob dopravy využívajú nad mieru a plne vyťažené niekoľké autobusové spoje svedčia o tom, že to bola dobrá myšlienka. Teraz k tomu pribudne i to, že župný integrátor ešte prepojí autobusové a vlakové spojenie a bude sa môcť zakúpiť jeden lístok na celú dopravu vlakom i autobusom. Taktiež integrácia znamená to, že nebudú chodiť súbežne poloprázdny autobus a poloprázdny vlak, ale že budú koordinované tak, aby ľudia mali lepšie služby a častejšie spojenia do cieľa svojej cesty. Význam pre naše mesto a okolie je v tom, že náš pilotný projekt, ktorý spočíva v tom, že ráno tri páry autobusov z bystrickej doliny a v a dva páry autobusov z Oščadnice priviezli ľudí na železničnú stanicu do Krásna tak, aby nadväzovali na vlakový spoj a odtiaľto sa mohli rýchlo a načas dostať napr. do Kysuckého Nového Mesta, do Žiliny do zamestnania, do školy príp. k lekárovi alebo za iným účelom. Preprava cestujúcim sa značne zrýchlila a nemuseli časť v kolónach v osobných autách alebo v iných dopravných prostriedkov. Integrácia tento náš projekt ešte prehĺbi," povedal Grapa.