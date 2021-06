Ukradnuté stromy z parku páchateľovi radosť určite neprinesú

Okrasne stromy z parku V Starej Bystici ukradol neznámy páchateľ.

10. jún 2021 o 14:51 Pavol Stolárik

Obec Stará Bystrica začala s revitalizáciou zóny v miestnej časti Lány. Na jeseň urobili terénne úpravy a vysadili zeleň, v tomto roku dokončia zastávku, lavičky, drobnú architektúru a osvetlenie. Stromy z parku však ukradol neznámy páchateľ.

Starosta obce Stará Bystrica Ján Podmanický nad touto situáciou krúti hlavou.

„Bohužiaľ, v týchto dňoch nám ukradli dva vzrastlé stromy. Ide o dva nádherné červené okrasné javory. Na tomto mieste ešte nemáme kamery, budú sa inštalovať v rámci projektu, a cely areál leží vedľa cesty II. triedy v smere na Oravu.

Predpokladáme, že stromy ukradol niekto z okoloidúcich šoférov. Neverím, že by to bol občan Starej Bystrice, ani neverím že by to bol niekto z okolia. Naši ľudia sa tešia z každého skrášlenia obce a istotne by sa neulakomili na dva stromy,“ hovorí Podmanický.

V každom prípade, páchateľovi ukradnutý strom radosť neprinesie. Vždy keď bude vo svojej záhrade oddychovať a pozrie sa na strom zo Starej Bystrice, bude mu tento strom tichou výčitkou jeho hriechu. Zabúdame často na múdrosť našich otcov, že to, čo ti nepatrí, ti radosť neprinesie.

„My v spolupráci s políciou a svedkami budeme po páchateľovi pátrať, vyhodnocujeme aj kamerové záznamy z okolia,“ dodáva starosta.

