V podzemnom svete je Kysučanka ako doma

Radka preskúmava jaskyne. Problémy bežných dní necháva pod zemou.

15. jún 2021 o 15:38 Nikola Capeková

Radka z Kysuckého Lieskovca je študentkou, matkou a pracujúcou ženou, ktorá si popri povinnostiach dobíja energiu pomerne netradičným spôsobom. Miluje turistiku, streľbu, opustené štôlne, no najlepšie si dokáže oddýchnuť pri prieskumoch jaskýň.

Za 2 roky navštívila približne 20 jaskýň a svoje hobby chce posúvať ďalej. Prihlásila sa na jaskyniarsky kurz, aby sa z milovníčky týchto objektov stala aj oficiálna jaskyniarka. Pre tehotenstvo ho už nestihla. Získania osvedčenia, vytúženej modrej kartičky, sa ale nevzdá.

Hoci chodí v súčasnosti na prieskumy zriedka, silných spomienok a zážitkov má dosť. Porozprávala nám o svojich skúsenostiach, obavách aj nepríjemnostiach. Popísala veci či zručnosti, ktoré by jaskyniarovi nemali chýbať a poukázala aj na riziká tejto činnosti.

Prečo si začala s prieskumom jaskýň? Čo človeka priláka do tmavých, nebezpečných priestorov?

Začala som neplánovane (úsmev). Chcela som ísť s kamarátom, jaskyniarom, na výlet a vidieť niečo nové. Vzal ma do tunelovej jaskyne v Kraľovanoch. Práve ona je najšpinavšou jaskyňou, akú poznám. Ide ale o moju srdcovku, keďže má u mňa prvenstvo.

Najskôr sme vošli do tunela, neskôr mi v ňom ukázal vchod do jaskyne. Prešli sme iba kúsok, hneď sa mi roztriasli nohy a bola som vystrašená (smiech). Ďalej sme už nešli, no po návrate domov ma to späť ťahalo stále viac.

Na týchto miestach je totiž veľký pokoj, človek vypustí z hlavy množstvo vecí, teší sa len na fyzickú námahu a na to, ako dá zo seba všetko. Ide o výbornú psychohygienu.

Chodíš s týmto jaskyniarom na prieskumy stále alebo si riskovala aj sama?

Vždy idem s ním. Bez tohto kamaráta by som sa do jaskyne neodvážila vstúpiť. Hazardovala by som so životom. Síce mojich známych informujem o tom, kam idem a kedy by som mala z miesta vyjsť, ale ak by sa mi niečo stalo už na začiatku jaskyne, vydržať celý ten čas by bolo náročné. Najmä na psychiku.

Človek môže okrem toho preceniť sám seba. Viaceré jaskyne v okolí sú neprístupné najmä pre úzky priestor. Osoba sa v ňom môže zaseknúť a spanikáriť. Vytiahla by sa len ťažko. Treba sa s ňou rozprávať a upokojiť ju. Vo svete sú prípady, kedy pre takéto zaseknutie doplatili na život aj skúsení jaskyniari.

Nebezpečenstvo je veľké, o to viac, ak idete sami. Nikto by do jaskýň nemal vstupovať bez oprávnenia alebo bez schopného jaskyniara.