Cesta do škôlky sa v Radoli skončila nešťastím

Predškoláka musel previezť vrtuľník.

15. jún 2021 o 11:13 Nikola Capeková

Prechod v oblasti by mal byť pre deti bezpečný. (Zdroj: Nikola Capeková)

Miesto, cez ktoré prechádzal chlapec. Priechod pre chodcov je o kúsok ďalej. (zdroj: Nikola Capeková )

Ako bežné ráno šiel chlapec so svojou matkou približne o pol ôsmej do Materskej školy v Radoli. Na cestu, pri prechádzaní na druhú stranu, podľa očitého svedka vkročil sám a kým sa stihol otočiť, zrazilo ho auto. Podľa slov jedného z okoloidúcich bol náraz silný a topánky dieťaťu odleteli do strán. Rodičia v blízkosti škôlky reagovali okamžite, jeden z nich zavolal 112, ďalší 155.

Na miesto smerovalo niekoľko sanitiek, hasičský a záchranný zbor. „Prišli sme relatívne v rovnakom čase. Chlapec bol zatiaľ v opatere občanov. Po príchode sme mu poskytli predlekársku prvú pomoc,“ tvrdí člen hasičského zboru.

Chlapca previezli na plochu STK v Kysuckom Novom Meste, odkiaľ ho už odviezol vrtuľník záchrannej zdravotnej služby. V prípade získania presnejších správ vás o situácií budeme informovať.