NDS zrušila verejné obstarávanie na zhotoviteľa ekoduktu vo Svrčinovci

Podľa diaľničiarov nastala situácia duplicitného obstarávania predmetných objektov.

16. jún 2021 o 11:31 SITA

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zrušila verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby D3 Zelený most Svrčinovec v hodnote takmer 18 miliónov eur. Dôvodom je, že Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejné obstarávanie na modernizáciu koridoru štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou a niektoré objekty sú totožné v zákazkách obidvoch spoločností.

Podľa diaľničiarov nastala situácia duplicitného obstarávania predmetných objektov verejných obstarávaní. Ako informovala vedúca oddelenia komunikácie NDS Eva Žgravčáková, v prípade pokračovania vo verejnom obstarávaní by mohli byť neefektívne vynaložené finančné prostriedky.

Tender na zhotoviteľa Zeleného mosta vyhlásili diaľničiari koncom novembra 2020. Do verejnej súťaže na zákazku za viac ako 17,8 milióna eur sa prihlásilo šesť stavebných spoločností. NDS predpokladá, že opätovnú súťaž vyhlási do 45 dní.



Ekodukt v Svrčinovci rozšíri skupinu doterajších troch zelených mostov. Prvým ekomostom je Lučivná na diaľnici D1 Važec – Mengusovce, postavený v roku 2009, druhým je most na D1 Mengusovce – Jánovce. Tretí je pri Moravskom svätom Jáne na diaľnici D2, vybudovaný v roku 2016 v rámci medzinárodného projektu Alpsko-Karpatského biokoridoru podporeného Európskou úniou. Vďaka týmto trom ekoduktom na D1 a D2 sa znížil úhyn zveri o 11,4 percenta.



Účelom Zeleného mosta je dať možnosť voľne žijúcim zvieratám na Kysuciach bezpečne prekonať cestu na ich migračnej trase. Situovaný bude v údolí Šlahorovho potoka, medzi kruhovou križovatkou Svrčinovec a odbočkou na miestnu komunikáciu. Projekt je rozdelený na dva celky, a to ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Realizovať sa má v podmienkach Žltého FIDIC-u s predpokladanou dobou výstavby jeden a pol roka.



Výstavba ekoduktu je podmienkou pre schválenie nenávratného finančného príspevku zo strany Európskej komisie. V prípade, ak by sa ekodukt nerealizoval, bolo by Slovensko povinné podľa NDS vrátiť nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 285,2 milióna eur. Potreba zrealizovať ekodukt súvisí so zásahom diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité do nadregionálneho biokoridoru.