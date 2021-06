Treťoligová Čadca s nožom na krku. Prinesie sté výročie zostup?

Z dvanástich jesenných zápasov vyhrali Čadčania len dva.

17. jún 2021 o 7:33 Dominika Mariňáková

Predposledná priečka. Presne tú obsadili futbalisti FK Čadca v ostatných dvoch sezónach v tretej lige, tak v sezóne 2018/2019, ako aj v nedohratej sezóne 2018/2019.

Na 15. mieste spomedzi 16 účastníkov súťaže figurujú aj teraz, dve kolá pred koncom aktuálneho skráteného súťažného ročníka.

Dávno preč sú časy, keď si Čadca v druhej polovici 80. rokov v Slovenskej národnej futbalovej lige merala sily so slovenskou klubovou špičkou. Nelichotivým pozíciám spomínaným v úvode článku predchádzali umiestnenia okolo 9. až 11. priečky v tabuľke III. ligy Stred. Neublíži, nepoteší. Na rozdiel od aktuálnej situácie, keď nad klubom visí hrozba vypadnutia do nižšej súťaže. A to práve v období, keď FK Čadca slávi sté výročie založenia klubu.

Chýba pravidelnosť, vízia i koncepcia

Špecifikom aktuálnej sezóny je pre čadčianskych futbalistov fakt, že fungujú bez trénera. O tréningový proces sa stará dvojica Peter Zubka – Tomáš Tlelka, ktorí sú zároveň aktívnymi hráčmi. „V Čadci je všetko možné,“ reaguje prvý menovaný.

„Takže takto fungujeme. S Tomášom sa navzájom dopĺňame. Trénujeme tri- až štyrikrát do týždňa, a keďže trénujem aj v Žiline, tak sa nemôžem zúčastniť každého tréningu. Striedame sa, keď som na tréningu, vediem ho ja, v opačnom prípade ho má na starosti on.“

Z dvanástich jesenných zápasov vyhrali Čadčania len dva. Zdolali Liptovskú Štiavnicu a Liptovský Hrádok. Horšie bol na tom už len posledný Zvolen, ktorý má na konte jedno víťazstvo a jednu remízu.

„Naše výsledky, a tým aj aktuálne umiestnenie, majú viacero príčin,“ zamýšľa sa Peter Zubka.

„Chýba nám pravidelnosť dochádzky na tréningoch.