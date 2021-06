Skúsený poľovník: Medvede sú premnožené, aj na Kysuciach sú ich desiatky

Stavy medveďa hnedého sa musia rozvážne, múdro a eticky regulovať, tvrdí Šutý.

17. jún 2021 o 15:43 Radoslav Blažek

Stret medveďa s človekom na Liptove sa skončil tragicky, v Tatrách zas veľká šelma cez dvere na fotobunku vošla do hotela a preskúmala kuchyňu. Prekvapujúcich stretov s medveďmi pribúda a odborníci varujú, že táto šelma je u nás premnožená.

Koľko medveďov je na Kysuciach? V ktorých lokalitách ich môžeme stretnúť? A ako sa správať, aby sme sa stretu s touto šelmou vyhli? Aj to v rozhovore prezradil Pavol Šutý, poľovník s dlhoročnými skúsenosťami.

AJ TOTO SA DOZVIETE - aký má názor na informácie, že medvede sú premnožené Článok pokračuje pod video reklamou - či ich môžeme stretnúť aj na Kysuciach, v ktorých lokalitách je ich najviac - ako by sa mal riešiť stav - vyšší počet medveďov - čo hovorí na rady o tom, ako sa máme správať v prípade stretu s medveďom

Slovensko zasiahla správa o úmrtí spôsobené medveďom. Ako komentujete celú túto udalosť?

Hneď na úvod treba podotknúť, že usmrtenie človeka medveďom bolo potvrdené odborne, teda patologickou pitvou z dôvodu, aby sa nešírili rôzne dohady a konšpirácie. Takáto tragédia bola len otázkou času. Musíme preglgnúť aj to, že tento prípad nie je posledný. Medveď hnedý, ktorý žije u nás, nezabíja človeka z dôvodu nakŕmenia sa, ale v strese. Ide o nečakané a nepredvídateľné situácie z hľadiska času a miesta.

Medvede sú na Slovensku premnožené. Potvrdzujete túto informáciu?

Informácie o premnožení medveďa u nás na Slovensku si nikto nevycuciava z prsta. Sčítavanie medveďov robia každoročne poľovníci a aj ochranári. Keď tieto dve čísla zrátame a vydelíme dvoma, je to stav počtu medveďov, ktorý bol zisťovaný cca pred ôsmimi rokmi z DNA trusu medveďov. Na bezpečné a zdravé prežitie tohto druhu stačí na Slovensku 600 jedincov, ale je ich momentálne minimálne trikrát toľko. Vidia ich turisti, chodia na odpadky, poľovníci ich majú zachytených na fotopasciach, robia škody poľnohospodárom a to najzávažnejšie, teda úrazy a dokonca potvrdená smrť o zabití medveďom sú skutočnosťou. Nie je to žiadna fáma, nie sú to žiadne výmysly poľovníkov, ako poukazujú ochrancovia medveďa.

Keď sa zameriame na región Kysúc. Kde môžeme stretnúť túto šelmu najčastejšie?