Pre zreparovanú striekačku z Oškerdy postavili nový altánok

Dobrovoľní hasiči z Oškerdy zreparovali storočnú hasičskú striekačku, ktorá bola kedysi vystavená v pri miestnom kostolíku.

20. jún 2021 o 11:53 Pavol Stolárik

Zub času sa však neblaho podpísal aj na ňu a z výstavného exponátu sa rokmi stal prachom zapadnutý nefunkčný stroj zastrčený v kúte požiarnej zbrojnice.

Na rekonštrukciu sa podujala martinská firma, ktorá má bohaté skúsenosti. Chlapi mali so hasičskou striekačkou plné ruky práce a postupne ju celú rozobrali, veľa dielov sme vypieskovali, zhnité časti a hrdzavé plechy vymenili.

„O rekonštrukciu striekačky som sa snažil od roku 2016, keď som sa stal veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Oškerde,“ hovorí hasič Milan Gazdík.

Každoročne predkladal na mestský úrad v Kysuckom Novom Meste žiadosť o peniaze na jej rekonštrukciu.

Dobrá správa prišla v tomto roku, keď poslanci mestkého zastupiteľstva spolu s primátorom Mariánom Mihladom financie schválil.

Striekačka teda putovala do Martina a hasiči sa pustili do stavby nového altánku s presklenými stenami, kam vynoveného hasičského veterána vystavia.

Stavbu financovali hasiči z vlastných zdrojov, príspevkov od ľudí a niekoľkých sponzorov. Ak by ale mali všetko hradiť z vlastného vrecka, stavba a rekonštrukcia by bola pre nich neúnosná.

Nová betónová platňa, nové drevo, nová strecha, sklenené platne, cena sa šplhá do tisícov eur.

„Striekačku by mali priviezť približne o mesiac. Mala už byť hotová, no covid všetko poposúval. Chceli by sme po jej vystavení usporiadať svätú omšu, kde ju vysvetíme. Samozrejme chceme pozvať aj dobrovoľné hasičské zbory z okolia,“ dodáva Gazdík.

Jeho ďalším snom je obnoviť aj hasičský krúžok. Prihlásiť sa môže ktokoľvek od detí vo veku päť rokov až po dôchodcov, ženy, dievčatá, chlapci a aj dospelí chlapi.

