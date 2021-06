Získali bod a v nedeľu pôjdu na favorita

Čadca narazí na neporazený celok TJ Sokol Žirafa Žilina.

19. jún 2021 o 19:10 Tomáš Urbaník

Hokejbalový pohár Žirafa cup 2021 je pred play-off v ktorom uvidíme aj kysuckých hokejbalistov. Hbk Čadca sa po zápase s Liptovským Mikulášom pozrie do pohárového play-off! Funky Monkeys patria k popredným klubom nadregionálnej súťaže a tak sa očakával tuhý boj o každú loptičku. Veď išlo o postup.

Tak aj bolo. Naši hráči nedali kožu lacno. Naopak! Zlepšili herný prejav, poučili sa z predošlého zápasu a vypracovali si aj viac čistých gólových príležitostí z ktorých sa im podarilo premeniť tri.

Do posledných sekúnd zápasu sa víťazom mohol stať jeden, alebo druhý tím. Napokon sa zrodila remíza, ktorá však podľa pravidiel nemohla byť a tak si to oba tímy rozdali na nájazdy.

Nájazdový vabank viedla Čadca po góloch Mareka Janáka a Mariána Váňu, ale ani to nestačilo. Šport je už taký, no z každého zápasu si berieme ponaučenie a do play-off aj cenné skúsenosti.

Po zápase sme získali aj niekoľko slov od autora dvoch gólov a jednej prihrávky Adama Greguša: „Som rád, že sme získali cenný bod. Všetci hráči makali na 100 percent. Nechýbalo veľa a mohli sme mať všetky body. Musím vyzdvihnúť výkon Alexandra Stančíka v bráne, ktorý nás podržal v kľúčových momentoch.“

V prvom zápase nadstavbovej časti nastúpi HBK Čadca na veľmi silný a zatiaľ neporazený TJ Sokol Žirafa Žilina ktorého kostru tvoria bývali extraligoví hráči a najproduktívnejší hráč ligového pohára Pavol Slovák.

Výsledok

Hbk Čadca – Funky Monkeys Liptovský Mikuláš 3:4 sn (0:1, 2:0, 1:2 – 2:3)

Gól (asistencie) HBK: 25:07 Adam Greguš (Martin Mravec), 28:27 Marek Janák (Marián Váňa, Adam Greguš), 37:54 Adam Greguš (Tomáš Vojtek, Roman Kadlečík). Sam. Naj. Janák, Váňa.

Zostava HBK: Alexander Stančík – Martin Mravec ©, Roman Kadlečík „A“, Marek Janák, Marián Oškrobaný, František Ujházi, Tomáš Bajánek - Marek Čech, Roman Pakoš, Adam Greguš, Tomáš Vojtek, Adrián Masný, Marián Váňa, Matej Vojtek.

Pozvánka na play-off

20. 6. 2021, športová hala na Bôriku – Korytnačka

18:30 TJ Sokol Žirafa Žilina – Hbk Čadca