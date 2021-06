Futbal: Čadca sa zachránila, Turzovka a Radôstka postupujú

Cez víkend bola na programe 3., 4., 5. a 6. liga.

21. jún 2021 o 11:09 Radoslav Blažek, Matej Martinčo

Tipos III. liga Stred – Dohrávky 12. kola

Čadca – Zvolen 2:1 (1:1)

Čadca začala zápas nervózne, kazila jednoduché prihrávky, hostia preberali iniciatívu. Hneď v úvode z 25 metrov vymietol šibenicu Hlavovej brány Santoris a Zvolen šiel do vedenia – 0:1. Tento moment Čadcu paradoxne nakopol, začala lepšie kombinovať, vyhrávala osobné súboje a získala hernú prevahu na ihrisku. Čadca mohla vyrovnať, keď sa na pravej strane presadil Krenželák, jeho strele však chýbala presnosť. Domáci hrozili zo štandardiek, hosťujúca obrana ale odolávala. V 31. minúte nebezpečne hlavičkoval Prívara, hosťujúca obrana odvrátila loptu na šestnástku, kde sa lopty zmocnil Kubalák a strelou k žrdi vyrovnal na 1:1. Aktivita Čadce pokračovala, no do kabín sa šlo za stavu 1:1.