Prihláste sa na Večerný beh ulicami mesta Čadca

Mužov čaká trať dlhá 8 km, ženy 4 km.

22. jún 2021 o 9:15 Milan Pollák

V sobotu 26. júna sa pod záštitou primátora mesta Čadca uskutoční Večerný beh ulicami Čadce.

Propozície

Usporiadateľ: Klub Kysuckého maratónu Čadca, mesto Čadca.

Spoluorganizátor: Dom kultúry Čadca, Mestská polícia Čadca a Mestský podnik služieb Čadca.

Organizačný výbor: Milan Pollák, predseda KKM Čadca, Milan Gura, primátor Čadce, Peter Strapáč, zástupca primátora Čadce, Pavol Latka, riaditeľ MPS Čadca, František Linet, náčelník MP Čadca, Ľubica Kullová, riaditeľka DK Čadca.

Termín: 26. 6.2021 o 20:00 hodine.

Miesto: štart a cieľ v Čadci pred Domom kultúry Čadca.

Prezentácia: od 18:00 do 19:30 hod. vo vestibule Domu kultúry Čadca.

Trať: 8 km, bežia sa dve kolá – muži, 4 km, beží sa jedno kolo – ženy.

Štartovné: 3 eurá pri prezentácii.

Kategórie: 8 km – juniori do 18 rokov, muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov, 4 km – juniorky do 18 rokov, ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov, ženy nad 50 rokov.

Ceny: finančné + vecné.

Občerstvenie: zabezpečené v cieli po dokončení pretekov.

Prihlášky: prihlasovať sa môžete na stránke www.kysuckymaraton.sk, informácie na mobile: 0905 426 307.

Upozornenie: pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.

Prihlásiť sa je možné aj v deň pretekov, ale štartovné sa zvyšuje na 4 eurá.