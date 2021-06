Príďte si zmerať svoje sily na súťaži v kosení trávy

Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke pripravilo celoslovenskú súťaž v kosení trávy.

23. jún 2021 o 13:23 Pavol Stolárik

Vôňa čerstvo pokosenej trávy sa bude šíriť ovzduším, do toho speváčky zanôtia ľudové piesne a koscom pôjde robota od ruky.

Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, vás srdečne pozýva na XIII. ročník celoslovenskej súťaže v kosení trávy. Súťaž, ktorá sa nesie pod názvom „Na kysuckých lúkach“, sa bude konať dňa 27. júna 2021 v Múzeu kysuckej dediny Vychylovka - Nová Bystrica.

Poslaním podujatia je prezentácia tradičného kosenia trávy, priateľské stretnutie koscov z celého Slovenska, prezentácia zručnosti a rýchlosti pri kosení pred návštevníkmi a sprievodným tematickým vystúpením folklórnej skupiny priblížiť zvyky a tradície pri prácach na lúkach, brúsenie kosákov, vyžínanie trávy kosákom, kutie kosy.

Uľahčovať kosenie kysuckých lúk určite nebudú elektrické či benzínové kosačky, používať sa smú len tradičné kosy. Keďže ide o súťaž v kosení, ktorá má svoje pravidlá, tak každý kosec, ktorý sa do súťaže prihlásil, musí mať podľa štatútu svoju kosu, kosisko, osličku a ostrák. Náhradná kosa sa môže použiť pri zjavnom poškodení, napríklad sa zlomí, rozštiepi alebo vyhne.

Súťažné polia budú označené číslami a pokosenými pásmi. Kosci predvedú pri kosení svoju rýchlosť, ale aj zručnosť. Súťažiť v tradičnom kosení trávy môžu muži i ženy. Nežnejšiemu pohlaviu vyznačia súťažnú plochu 0,25 ára (5 × 5 metrov), muži pokosia o čosi viac, ich súťažná plocha bude 0,50 ára (10 × 5 metrov). Kto si svoju plochu pokosí, položí kosu a zdvihne ruku.

Súťažné kategórie budú štyri: muži od 18 do 60 rokov, muži nad 60 rokov, ženy a súťažiť môžu vo vlastnej kategórii aj šikovné deti.

„Odborná porota zhodnotí rýchlosť pokosenia vyčlenenej plochy a kvalitu pokosu. Pri rovnakom výsledku sa o víťazovi rozhodne po pokosení vyhradenej plochy s rozmermi 2 × 5 metrov,“ približuje súťažné podmienky Darina Hnidková z Kysuckého múzea v Čadci.

Súťažiaci sa môžu prihlásiť telefonický, e-mailom do 25. júna 2021, osobne v deň súťaže pri prezentácii len výnimočne, nakoľko treba pripraviť súťažne polička.

„Jednoduché kosenie s drevenou kosou, za rána, k večeru má svoje obrovské čaro. Je to jeden z najsilnejších obradov našich predkov, ale i tých, ktorí kosu a trávový tanec s ňou znovuobjavili. Kosenie, to bývala nádherná spoločenská udalosť. Bola to práca spojená s oslavou a tak sa dalo na ňu tešiť,“ dodáva Hnidková.

Kontaktná osoba:

Mária Ficková, Mgr. Miroslava Jančulová

Múzeum kysuckej dediny Vychylovka

Tel: 041/4397219 e-mail: fickova@kysuckemuzeum.sk, janculova@kysuckemuzeum.sk

