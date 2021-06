Na Kýčerke vysadili stromy, pomenovali ich po osobnostiach mesta

Ľudia vyberali osobnosti v ankete, najviac hlasov udelili dlhoročnej učiteľke telesnej výchovy Márii Marcibálovej.

26. jún 2021 o 8:08 Radoslav Blažek

Pätnásť líp a dva javory vysadili v priebehu júna na sídlisku Kýčerka. Stromy nielenže skvalitnia životné prostredie a skrášlia najväčšie čadčianske sídlisko, ale tamojším obyvateľom budú pripomínať aj osobnosti mesta Čadca.

Osobnosti vybrali v ankete ľudia

Za peknou myšlienkou stojí zástupkyňa primátora okresného mesta Xénia Šurhaňáková. „Ten nápad mi skrsol z viacerých dôvodov. Okrem iného sa neskutočne dlho ťahá proces vyšetrovania vyrúbaných líp na Ulici Andreja Hlinku, ktorý zasiahol všetkých obyvateľov mesta. Verím, že sa raz dopátrame k pravde a zistíme, kto je za výrub zodpovedný,“ hovorí Xénia Šurhaňáková.

Prečítajte si tiež Vo Svrčinovci vyrastie oddychová zóna i zelená autobusová zastávka Čítajte

Keď nedávno odišla do športového nebíčka legendárna Mária Marcibálová, povedala si, že by bolo pekné a prínosné venovať výsadbu stromčekov osobnostiam mesta. Inšpirovala sa krásnymi alejami, ktoré vyrástli napríklad v českom meste Kroměříž alebo v parku Stromovka v Prahe.

„Po komunikácii s kompetentnými a priateľmi sme do ankety navrhli 26 osobností. Ľudia následne na sociálnej sieti vybrali a pripomienkovali, po kom by chceli stromčeky pomenovať. Mňa vždy zaujímal názor ľudí, je to pre mňa spätná väzba. Aj tamojší obyvatelia si k dielu vytvoria lepší vzťah, keď sa oň môžu nejakou formou pričiniť,“ vysvetľuje.

Najviac hlasov udelili Marcibálovej