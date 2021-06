Susedské derby bude pokračovať. Čierne i Skalité však volajú po zmenách v kádri

Skalité bojovalo o záchranu s neskúseným kádrom, dôležitý bod vydolovalo.

28. jún 2021 o 12:43 Dominika Mariňáková

Kysucké El Clásico sa v tejto sezóne dočkalo len jedného vydania oproti zvyčajným dvom. O to zodpovednejšie k piatkovému zápasu medzi ŠK Čierne a TJ Slovan Skalité pristúpili fanúšikovia.

Na záverečný duel sezóny 2021/2022 ich na čierňanský futbalový štadión prišlo odhadom okolo 250 a vychutnali si zápas, ktorý mal tentoraz ešte o čosi špeciálnejšiu príchuť.

Do náročného zápasu s neskúsenými hráčmi

Skalitému totiž pred týmto stretnutím patrila v tabuľke V. ligy 11. priečka. Ak by nebodovalo a trinásta Oščadnica by následne vyhrala zápas proti Belej, Slovan by sa porúčal do nižšej súťaže.

Hosťom navyše skomplikovali situáciu neočakávané okolnosti. „Nálada v kabíne bola pred zápasom veľmi ťažká. Máme veľa zranených hráčov, bolo náročné poskladať zostavu. Tak ťažký zápas a hrá v ňom kopec neskúsených hráčov,“ objasnil Štefan Kavuliak, tréner skalitského mužstva.