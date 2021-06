FOTO: Športovci bežali ulicami Čadce, pozrite si galériu a výsledky

Klub kysuckého maratónu pripravil večerný beh ulicami mesta Čadca.

28. jún 2021 o 17:26 Pavol Stolárik

V ostatných mesiacoch sme prežívali neľahké chvíle a ešte stále bojujeme s neviditeľným nepriateľom – pandémiou koronavírusu. Odborníci z celého sveta už 18 mesiacov hľadajú spôsoby ako ju prekonať. Chránime sa, dodržiavame odstupy, maskujeme sa rúškami, testujeme sa, očkujeme. Je to náročné a únavné. Hľadáme radosť a spôsob, ako byť zdravý a aktívny.

Jednu z možností, Večerný beh ulicami Čadce pripravil Klub Kysuckého maratónu (KKM) v spolupráci s Mestom Čadca. Beh sa konal pod záštitou primátora Milana Guru.

"Pandemické opatrenia nezastavili len tradičnú Kysudkú desiatku, ale aj Kysucký maratón. Ihneď po uvoľnení opatrení sme pre bežcov zorganizovali niečo nové. Tohto večerného behu sa zúčastnilo viac ako sto bežcov, čo ma veľmi teší. Verím, že sme započali úplne novú tradíciu pre mládež, ženy aj mužov. Určite v tom budeme každoročne pokračovať. Budúci rok ale posunieme štart na neskoršiu hodinu, aby bežci používali aj čelovky. Tým toto podujatie dostane opäť nový rozmer," uviedol primátor Čadce Milan Gura.

Výstrel štartéra zaznel v sobotu 26. júna o 20.00 hodine. Muži bežali ulicami mesta na trati dlhej 8 km v piatich kategóriách – juniori do 18 rokov, muži do 40 rokov, muži nad 40 rokov, muži nad 50 rokov, muži nad 60 rokov. Ženy bežali 4 km v štyroch kategóriách – juniorky do 18 rokov, ženy do 40 rokov, ženy nad 40 rokov, ženy nad 50 rokov.

Výsledky:

Muži do 40 rokov:

1. Mikula Michal 73 1995 AK Čadca 0:35:04

2. Rucek Jozef 68 1986 Flying Monkeys 0:36:40

3. Rafaj Lukáš 74 1993 AK Čadca 0:38:17

Muži nad 40 rokov:

1. Chupáň Radiko 24 1976 Maratónci Turie 0:35:59

2. Ďurta Tomáš 37 1980 TRI 0:36:51

3. Benčík Peter 78 1973 Skalité 0:38:45

Muži nad 50 rokov:

1. Jurčík Ján 19 1968 KKM Čadca 0:36:57

2. Tichý Peter 70 1969 TJ Slávia STU Bratislava 0:39:04

3. Pšenica Julius 72 1967 SK Zafar Frenštát 0:39:28

Muži nad 60 rokov:

1. Martynek Vladislav 50 1959 SKI Mosty 0:40:20

2. Pauler Oldřich 1 1959 KKM Čadca 0:40:38

3. Slowioczek Roman 49 1959 Mk.Seitl Ostrava 0:42:37

Ženy do 40 rokov:

1. Zemaníková Denisa 75 1996 AK Čadca 0:21:10

2. Krkošková Martina 15 1982 Čadca 0:26:50

3. Zajacová Petra 92 1994 Podvysoká 0:27:16

Ženy nad 40 rokov:

1. Kirkpatrick Margita 51 1973 Rakova 0:22:43

2. Jurčíková Jana 20 1976 Čadca 0:28:37 3.

Poláčková Danka 57 1977 MFC Turzovka 0:29:35

Ženy nad 50 rokov:

1. Balošáková Anna 62 1961 AK Čadca 0:23:05

2. Drhová Marie 34 1970 SK Zafar Frenštát 0:25:48

3. Polláková Božena 23 1955 KKM Čadca 0:33:28

Juniori do 18 rokov:

1. Ponek Juraj 86 2005 Žabka Čadca 0:38:27

2. Klimek Daniel 85 2003 Streetworkout Kysuce 0:41:48

3. Klimek Matej 84 2007 Streetworkout Kysuce 0:45:42

Juniorky do 18 rokov:

1. Krkošková Paula 16 2003 Čadca 0:21:40

2. Lukašíková Beata 10 2006 Atleticky klub Čadca 0:22:31

3. Geratová Nina 42 2006 Atleticky klub Čadca 0:23:09