Darcov krvi ocenili diamantovými plaketami a Kňazovického medailami

Kňazovického medaila patrí ženám za 80 odberov a mužom za 100 odberov.

29. jún 2021 o 13:51 Pavol Stolárik

Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi, oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.

Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s hematologicko-transfúznymi oddeleniami a Národnou transfúznou službou Slovenskej republiky.

V budove Červeného kríža v Čadci sa uskutočnil slávnostný akt odovzdávania diamantových plakiet prof. MUDr. Jana Jánského za osemdesiatnásobné darovanie krvi a stonásobné darovanie krvi bolo ocenené medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického. Na slávnostnom odovzdávaní, ktoré sa konalo v piatok 18. júna, ocenili celkovo sedem darcov najvzácnejšej tekutiny.

Riaditeľka UZ SČK v Čadci Elena Tomášiková (zdroj: Pavol Stolárik)

Ako informovala riaditeľka územného spolku v Čadci Elena Tomášiková, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Slovenský Červený kríž neorganizoval hromadné slávnostné oceňovanie mnohonásobných bezpríspevkových darcov krvi.

„Veľa sa už popísalo o nedostatku krvi, veľakrát sa apelovalo na svedomie každého občana, veľa sa pohovorilo o potrebe tekutiny, ktorú nemožno ničím nahradiť i napriek tomu, že veda a výskum má stále novšie a novšie objavy i v tejto oblasti,“ povedala riaditeľka.

„Svojím činom pomáhajú darcovia v ťažkých chvíľach tým, ktorí sú na túto pomoc odkázaní. Sú to ľudia neznámi a ako darcovia im dávajú nielen nádej do života, ale im aj pomáhajú, aby sa prinavrátili do svojich rodín a medzi nás v poriadku. Ich humánny čin je posolstvom okoliu a zároveň aj apelom pre mladšiu generáciu,“ dodala Elena Tomášiková.

medaila profesora MUDr. Jána Kňazovického (zdroj: Pavol Stolárik)

Štyroch darcov krvi ocenili za osemdesiatnásobné darovanie krvi diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského a troch darcov za stonásobné darovanie krvi medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického.

Medzi ocenenými medailou prof. MUDr. Jána Kňazovického bol aj Jozef Baláž z Klokočova.

„Krv darujem kvôli sebe, svojmu zdraviu a najmä kvôli pomoci iným. S darovaním som začal ako 18-ročný. Za sebou mám doteraz už viac ako sto odberov a už sa teším na ďalší,“ vyjadril sa Jozef Baláž.

Zaujímalo nás, aký je to pocit pri odbere a aký po odbere krvi.

„Fantastický. Pocit z darovania niečoho, čo sa nedá kúpiť a čo niekomu veľmi pomôže,“ dodal a chcel by odkázať niečo tým, ktorí ešte neboli darovať krv alebo o tom rozmýšľajú.

„Netreba sa báť, netreba čakať, kým bude potrebovať krv niekto v ich rodine, treba to proste skúsiť a potom už človek neprestane. Či sa majú niečoho báť, ak by išli na odber v tejto pandemickej situácii? Nie. Počas odberov sa dodržujú všetky nariadené bezpečnostné opatrenia a odbery prebiehajú v čistom až sterilnom prostredí. Zdravie je dar, vážme si ho a pokiaľ sme zdraví, pomôžme aj tým menej šťastným, ktorí to potrebujú,“ povedal ocenený Jozef Baláž.

Roman Jurkovič z Kysuckého Nového Mesta je ďalším, ktorý získal Medailu profesora MUDr. Jána Kňazovického.

„Je to nesmierna česť, ktorá ma zaväzuje pokračovať a ísť ďalej, pokiaľ mi to zdravotný stav dovolí. Je to pekný pocit, že moja krv prúdi v žilách iných ľudí a možno aj niekoľko zachránených životov a osudov,“ povedal Jurkovič a dodal, že každou kvapkou sa snaží prispievať iným ľuďom a uľahčiť im žitie.

„Po odberoch sa cítim skvelo. Dostávam informácie o svojom zdravotnom stave. Keby som mal nejaké komplikácie, mohol by som to hneď riešiť,“ vysvetlil ocenený Roman Jurkovič.

Za 80-násobné darovanie krvi si prevzala Kňazovického medailu aj Terézia Šmáriková z Rudiny.

„Týmto by som chcela vyzvať mladých ľudí, aby sa nebáli ísť ani v tomto pandemickom období darovať krv. Doktori a sestričky sú vždy nápomocní, podať pomocnú ruku a sú vysoko kvalifikovaní. Aj im patrí veľké poďakovanie, že majú s nami trpezlivosť. Sú ľudia, ktorí by aj chceli ísť darovať krv, ale zdravotný stav im to neumožňuje. Kde je vôľa, tam je aj cesta,“ povedala Šmáriková.

Diamantovú plaketu prof. MUDr. Jána Janského za 80-násobné darovanie krvi si prevzali Jozef Bebčák z Turzovky-Hlineného, Pavol Kašarik z Čadce-Horelice, Pavol Kretík z Ošadnice, Peter Jopek z Rakovej.

V prvom polroku Červený kríž Čadca ocenil plaketami prof. MUDr. Jána Janského: bronzoví BDK: 71 za 10-násobné darovnie krvi, strieborní BDK: 58 za 20-násobné darovanie krvi, zlatí BDK: 19 – ženy za 30- a muži 40-násobné darovanie krvi.

„Som rada, že môžem darcom krvi vyjadriť svoj obdiv, úctu a vďaku za vaše humánne konanie. Želám im veľa zdravia, spokojnosti v rodinách a na pracoviskách,“ uzavrela riaditeľka spolku Elena Tomášiková.

Držitelia Janského plakiet na Kysuciach:

Medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického 27

počet diamantových BDK 96

počet zlatých BDK 1004

počet strieborných BDK 2500

počet bronzových BDK 4555

