Foto + video: Tri generácie pod pod Hríbom, hýbme sa spolu!

V posledný júnový deň po odovzdaní koncoročných vysvedčení sa uskutočnil v areáli „Pod hríbom" v Rakovej jubilejný už pätnásty ročník trojgeneračného stretnutia. Celkovo si prišlo zašportovať 130 účastníkov zo zmiešaných základných organizácii Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami z okresu Čadca v spolupráci s Oblastnou organizáciou Jednoty dôchodcov Slovenska v Rakovej.

„Teší ma, že si nájdu na seba rodiny čas a urobia si s nami so svojimi detičkami pekný deň, je potrebné, aby rodina bola súdržná nielen doma, ale aj na takýchto pekných podujatiach pre všetky generácie“ povedal na úvod Jozef Křivánek, predseda OV Slovenského zväzu telesne postihnutých.

Prekrásne prostredie areálu, slniečko, srdeční ľudia a detský úsmev na tvárach detičiek, čo si môžu usporiadatelia viac priať. Deti súťažili v rôznych športových disciplínach, ako napríklad kop do bránky, hod loptičkou na cieľ, skoky vo vreci, či hod loptou doprostred štvorca. Za ich úsilie ich čakali sladké odmeny a plyšové hračky, ktoré prevzali z rúk Jozefa Křivánka, Margity Ďurišovej, predsedníčky Okresnej organizácie Zväzu telesne postihnutých civilizačnými chorobami.

"Podujatie sme najskôr organizovali ako deň detí, no niektoré z nich sa ešte začiatkom júna nemohli zúčastniť, pretože boli v internátnych školách. Tak sme ho presunuli na koniec školského roka. Je nevyhnutné, aby sme deti odlákali od počítačov, tabletov, nechali ich riadne sa vybehať v prírode, zmerať si sily v súťažiach a hlavne sa medzi sebou spoznať a stretnúť. Po vysvedčení je to pre ne taká malá odmena," uviedla Margita Ďurišová.

No aký by to bol deň bez opekania špekáčikov, ktoré si na starosť zobrali skúsení majstri kuchári. Popoludnie spríjemnili heligónkári Božka Rejdová a Štefan Štajginer. Hlavnou čerešničkou podujatia, na ktorú detičky netrpezlivo čakali, bolo vystúpenie dievčat s jazdeckými koníkmi zo stajne v Rakovej. Deti si mohli zajazdiť na koníkoch do neskorého popoludnia. Dievčatám patrí poďakovanie.

"Poďakovanie patrí predsedom základných organizácii SZTP, ZPCCH, JDS v okrese Čadca za ich prácu, ktorú vykonávajú v prospech zdravotne postihnutých členov vo svojich základných organizáciách. A samozrejme všetkým účastníkom s dobrým srdiečkom aj ľuďom, na ktorých sa vždy môžeme spoľahnúť a veľmi nám pomáhajú. Veľmi pekne ďakujeme Jaroslavovi Patykovi, ktorý nám každoročne poskytuje priestory," dodala na záver Margita Ďurišová.

"A čo si priať na záver? Utužili sa vzťahy - starí rodičia, rodičia detičky. Prežívajme ďalšie dni v šťastí a želajme si, aby sme sa v dobrom zdraví stretávali i na ďalších podujatiach našich organizácii," uzavrel Jozef Křivánek.

