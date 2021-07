Kysučan Tomáš s kamarátmi fandil Slovákom v Petrohrade

Druhé najväčšie ruské mesto fanúšikov očarilo. Nečudo. Ponúklo návštevníkom množstvo zážitkov.

3. júl 2021 o 11:33 Milan Gončár

Milovníci futbalu si aktuálne dni a týždne naplno vychutnávajú. V Európe totiž prebiehajú majstrovstvá starého kontinentu a medzi dvoma tuctami krajín, ktoré si vybojovali účasť na prestížnom turnaji, donedávna nechýbali ani Slováci. Tí odohrali úvodné dva zápasy skupiny v ruskom Petrohrade. A práve do mesta na rieke Neva vycestoval aj Kysučan Tomáš Priečko. Spolu s ďalšími kamarátmi si dosýta užil pánsku jazdu spojenú s cestovaním, futbalom a spoznávaním tohto nádherného mesta. Tri noci v Rusku okorenené zápasom Slovenska so Švédskom boli obrovským zážitkom. A nepokazilo to ani množstvo kontrol vzhľadom na aktuálnu situáciu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Foto + video: Tri generácie pod pod Hríbom, hýbme sa spolu! Čítajte

„Leteli sme z Prahy na letisko Pulkovo v Petrohrade. Všade bol potrebný PCR test nie starší ako 72 hodín. Po pristáti nás Rusi znovu otestovali svojimi PCR testami, vypísali príjazdový dotazník a nahlásili sme hotel, v ktorom sme boli ubytovaní. Cestou späť sme museli mať ďalší test nie starší ako 72 hodín. Bez neho by nás do lietadla ani nepustili. Našťastie nám pomohol certifikát o vakcinácii, inak by sme tam museli ostať o trošku dlhšie,“ začal s úsmevom Tomáš svoje rozprávanie. Okrem toho boli povinné respirátory pri vstupe do obchodov alebo v doprave. V uliciach bolo rúško dobrovoľné.