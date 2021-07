Trio mladíkov mení Kysuce na krajší región

Nechceme, aby nás vnímali ako upratovaciu čatu, hovorí Marcel Hlaváč.

4. júl 2021

„Všetko začalo počas výletov v prírode. Keď sme videli, v akom stave sú turistické chodníky, lúky či kopce, nedalo nám to. Povedali sme si, prečo by sme práve my nemali byť tí, ktorí prírode pomôžu,“ opisuje začiatky dobrovoľníckej činnosti Marcel Hlaváč zo Svrčinovca.

Neskôr sa s bratom Ondrejom a švagrom Jánom Benkom pustili aj do ďalších projektov. „Nechceli sme, aby nás ľudia vnímali len ako nejakú upratovaciu čatu,“ pokračuje.

OZ založili v roku 2018

Trio mladíkov založilo v apríli 2018 Občianske združenie pre krajšie Kysuce. Chalani neostali len pri názve, svoje okolie začali naozaj meniť k lepšiemu.

„Rozprával som sa s Jánom i Ondrejom. Zmýšľali sme rovnako, a tak sme sa dohodli, že ideme konať, nielen kecať. OZ sme založili preto, aby sme mali nejakú formu, aby nás ľudia poznali pod nejakou značkou. Predsa len, keď ide o nejakú ucelenú skupinu s oficiálnym názvom, pôsobí to úplne inak než nejakí chalani, ktorí občas pozbierajú odpad v lese,“ vysvetľuje Marcel Hlaváč, ktorý je aj predsedom Občianskeho združenia pre krajšie Kysuce.

Financie na odpad využili na oddychovú zónu