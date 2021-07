Víťazom v zjazde na horskom bicykli Kysučan Denis Kohút

Druhé kolo Slovenského pohára v zjazde na horskom bicykli Na Veľkej Rači pozná najlepších.

4. júl 2021 o 17:17 Pavol Stolárik

Mohlo by vás zaujať Kysučan má vo svojej zbierke viac ako 206-tisíc pivných etikiet Čítajte

Počas uplynulého víkendu v sobotu 3. a v nedeľ 4. júla sa konalo druhé kolo Slovenského pohára v zjazde na horskom bicykli na Veľkej Rači.

V sobotu bol tréningový deň. Kto chcel mohol využiť aj lanovku a ušetriť si trochu síl na nedeľu. Počasie bolo veľmi príjemné, aj keď v popoludňajších hodinách začalo byť riadne teplo. Záchranou však boli oblaky, ktoré občas zatienili horúce letné slnko.

V nedeľu ráno odštartovali preteky. Jazdci išli hore na transfer v dvojiciach. Publikum bolo celkom veľké a ľudia sa rozliezli na svoje obľúbené úseky po tratiach ako mravce. Určite to bolo potešujúce a podporilo to jazdcov vo výkone.

Podľa horskej služby bolo potrebné okrem odrenín ošetriť päť vážnejších zranení. Dve osoby bolo potrebné transportovať k vozidlu rýchlej zdravotníckej pomoci a následne ich previezť do čadčianskej nemocnice. Najvážnejším zranením bolo podozrenie na úraz chcrbtice.

Víťazom kategórie elite sa stal Kysučan a úradujúci majster Slovenska Denis Kohút z Rudiny z tímu CTM, ktorý nám po vyhodnotení povedal niekoľko slov.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/POxJgMQkNWI

Článok pokračuje pod video reklamou

Denis, minulý týždeň víťazstvo v endure aj keď s defektom na kolese, tento víkend opäť prvé miesto. Ako by si to zhodnotil?

Bol som vyčerpaný. V piatok mi to moc nešlo. Dal som veľa jázd. Pôvodne som chcel dať len štyri, nakoniec ich bolo sedem. Musel som si ešte nachystať a riadne pripraviť bicykel. Snažil som sa a našťastie to vyšlo. Aj keď som nevládal. Aj vo finále som mal problémy. Strašne ma pálili ramená. Ale vyšlo to na prvé miesto.

Si Kysučan, trať na Veľkej Rači dôverne poznáš, aj keď prešla zmenami. Ako sa ti jazdilo po tejto trati?

Raču mám veľmi rád. Páči sa mi, že je taká rýchla. Ostalo tu pár zmien z endura, čo mne nesedí. Radšej mám, keď sa ide rýchlo, bomby dole.

Čo ťa čaká najbližšie? Kam pôjdeš prevetrať bajk?

Idem sa pripravovať na majstrovstvá Slovenska, ktoré budú o dva týždne vo Vrátnej Doline. Ďakujem všetkým, ktorí ma podporujú, rodine aj skvelému tímu.

Kategória žiaci (zdroj: Pavol Stolárik)

Kategória žiaci :

1. Tandara Richard SVK CTM RACING TEAM 03:23.15

2. Kucbel Lukáš SVK KRAPS RACING TEA 03:34.14

3. Krnáč Jozef SVK 03:39.80

Kategória ženy (zdroj: Pavol Stolárik)

Kategória ženy:

1. Gombalová Vilma SVK KRAPS RACING TEAM 03:37.81

2. Durčáková Dominika CZE Qayron Sqadra Team 03:54.82

Kategória kadeti (zdroj: Pavol Stolárik)

1. Füzesi Daniel HUN LiMiT Racing Team 02:52.07

2. Kolečík Ondřej CZE TOP ON TRAIL DH TE 02:53.07

3. Tichý Filip SVK DEEM Racing Team 02:48.74

kategória Masters (zdroj: Pavol Stolárik)

1 .Tichý Vladimír SVK DEEM Racing Team 02:53.36

2. Nagy Dániel HUN FRO Racing 03:06.41

3. Grega Ľubomír SVK ENJOY THE RIDE TEA 03:09.25

kategória Hobby (zdroj: Pavol Stolárik)

1. Petrovič Erik SVK KRAPS RACING TEA 02:49.22

2. Adam Adrien SVK MŠK Krompachy 02:51.23

3. Gorecký Jakub SVK BANG DH Team 02:50.41

kategória Juniori (zdroj: Pavol Stolárik)

1. Chomist Patrik SVK DEEM Racing Team 02:48.39

2. Fábry Kamil SVK KELLYS FACTORY TE 02:50.16

3. Kalus Jakub 2003 SVK KRAPS RACING TEA 02:48.68 (3) 20 100

Kategória Elite (zdroj: Pavol Stolárik)

1. Kohút Denis SVK CTM RACING TEAM 02:34.16

2. Ferenczi Marcell HUN DVTK DH RACING TE 02:41.72

3. Paučin Samuel SVK CTM RACING TEAM 02:45.29

Prečítajte si