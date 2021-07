Tradíciám ostali verní. Hľuzovania pálili vojanu

Deti sa vyšantili na novom ihrisku.

5. júl 2021

Chutný guláš, čapované pivko či kofola, skvelá zábava v kruhu príjemných ľudí. Presne tak vyzeral posledný júnový piatok v Čadečke.

Na Vojanisku sa opäť stretla stará dobrá partia susedov a kamarátov, ktorá si hovorí Hľuzovania. Ich cieľom bolo pálenie vojany.

Z tradície na čas upustili

V príjemnom areáli, ktorý je dnes skutočne ideálnym miestom na relax, sa kedysi pravidelne stretávali pri pálení jánskej vatry. Neskôr z tradície upustili.

„Pred štyrmi rokmi mi napadlo, že by bolo pekné oprášiť históriu, naše tradície. Spolu s otcom sme sa rozhodli, že to opäť skúsime naštartovať,“ prezradil Martin Novysedlák ml.

Na Vojanisku, ktoré sa nachádza v časti U Hľuzy za potokom, bol v tom čase len jeden prístrešok.

„Pomaly sme to začali rozširovať. Postavili sme ďalší prístrešok, hojdačky, tento rok pribudlo detské ihrisko,“ doplnil Novysedlák.

Deti si užili nové ihrisko

Tohtoročná vojana vyšla podľa jeho slov na výbornú. O chutný guláš sa postaral jeho otec Martin Novysedlák st., susedia a kamaráti sa dobre zabavili, pokecali a už teraz sa tešia na ďalšiu akciu.

„Počas roka je ich viac. Stretávame sa tu na stavanie či váľanie mája, robíme gulášovky, varíme boršč, organizujeme hamburger párty, rozlúčku s letom či ďalšie akcie,“ povedal Martin Novysedlák ml.

Na pálení Jánskej vatry sa do sýtosti vyšantili aj deti. Tie si prvýkrát mohli užiť nové detské ihrisko, ktoré financoval poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci Jozef Pajer, ktorý zakúpil i kvalitnú zeminu na úpravu malého futbalového ihriska.

Ten na akcii medzi Hľuzovanmi nechýbal. „Na tejto akcii na Vojanisku som sa zúčastnil prvýkrát. Oslovil ma môj kamarát Martin Novysedlák, že tento priestor zušľachťujú pre všetkých ľudí, ktorí majú chuť si posedieť, poopekať v peknom prostredí. Ja som už na jar oživil svoju akciu, ktorú som začal robiť v roku 2018 s názvom Leto pre deti, potom nás všetkých obmedzila pandémia,“ povedal Jozef Pajer.

„Tento rok som sa rozhodol pokračovať v tejto akcii a ako prvé som zakúpil detské ihrisko do Čadečky u Hľuzy. Som rád, že som pomohol zušľachtiť tento pekný areál, ale vďaka patrí hlavne Martinovi Novysedlákovi ml., ktorý sa perfektne so svojím otcom za pomoci všetkých Hľuzovanov o tento areál stará. Bolo mi potešením sa zúčastniť na tohtoročnom pálení vojany. Oživil som v sebe spomienky, keď sme boli deti a i v neskoršom veku a každoročne sme sa na pálenie vojan neskutočne tešili. Týmto pozdravujem všetkých Čadčanov, Kysučanov, aby nepodľahli dnešným negatívnym dňom a pandémii, ktorá nás skúša. Slováci sme statoční ľudia a určite to zvládneme,“ dodal Jozef Pajer.