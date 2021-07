Za zvukov búchajúceho šampanského sa ocitol vo vzduchu

Naďalej chceme robiť s hráčmi, ktorí vybojovali postup, tvrdí Ladislav Hejčík.

5. júl 2021 o 7:17 Dominika Mariňáková

Nevšedná, ale pre turzovský Tatran napokon radostná sezóna. V skrátenom súťažnom ročníku 2020/2021 si celkový triumf v piatej lige a zároveň postup do vyššej súťaže vybojovalo mužstvo FK Tatran Turzovka.

Ako vyzerali majstrovské oslavy, kto najviac potrápil Turzovčanov na ceste za titulom a ako sa Tatran popasuje s finančnými aj kvalitatívnymi nárokmi štvrtej ligy?

Pýtali sme sa najpovolanejšieho, prezidenta klubu Ladislava Hejčíka.

AJ TOTO SA DOZVIETE - ako vyzerali oslavy v Turzovke - kto alebo čo najviac potrápilo Turzovka na ceste za postupom - či mali hráči sľúbené odmeny alebo inú motiváciu za postup - čo rozhodlo o tom, že Turzovka postúpila - či Turzovke utiahne štvrtú ligu - či sa pozerajú po posilách

Aká bola vaša prvotná reakcia po záverečnom hvizde víťazného zápasu proti Belej?

Bola to eufória. Už počas zápasu, keďže sa vyvíjal v náš prospech, sme zažívali obrovskú úľavu a radosť. Samotné prvé sekundy po záverečnom hvizde boli, paradoxne, decentnejšie. Podali sme si ruky so súpermi a navzájom, objali sa s trénerom. Následne sme si šli zakričať náš víťazný pokrik s hráčmi. Vtedy sa ukázalo, že si pre mňa pripravili prekvapenie, nechali mi vyrobiť dres a následne ma za búchania šampanského vyhadzovali do vzduchu. Nie som práve človek, ktorý by rád upriamoval pozornosť na seba a na takéto situácie nie som zvyknutý, zažil som to prvýkrát a ešte polhodinu som sa márne snažil brániť slzám dojatia. Veľmi si toto gesto hráčov a realizačného tímu vážim, absolútne som to nečakal, takže sa im podarilo prekvapiť ma.

Ako prebiehali majstrovské oslavy?

Oslavy prebiehali asi adekvátne úspechu, ktorý sme dosiahli. Potešila nás ďakovačka našich verných priaznivcov a následne sa až do rána oslavovalo, pilo, spievalo, skandovalo, hodovalo.