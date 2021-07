Postup FK Tatran Turzovka: Naštartoval ich debakel v Kotešovej

Chceme sa v prvom rade udomácniť v súťaži, hovorí o štvrtoligových ambíciách tréner Ihnatišin.

7. júl 2021 o 7:23 Milan Gončár

Veľkú zásluhu na postupe FK Tatran Turzovka do vyššej súťaže má hlavný tréner Juraj Ihnatišin. Ten mužstvo výborne pripravil na rozhodujúci duel. Počas celej sezóny dokazoval, že spolu so svojimi hráčmi to môže dotiahnuť ďaleko.

Súvisiaci článok Kapitán nemal pred kľúčovým zápasom žiaden špeciálny príhovor Čítajte

Po veľkom úspechu neskrýval radosť. „Náš postup vnímam veľmi pozitívne. Z prvého miesta sa mimoriadne teším, rovnako tak moji zverenci, vedenie, partneri a v neposlednom rade aj fanúšikovia.“

Pred záverečným duelom piatej ligy si pritom uvedomoval, že jeho hráči nehrali ostrý súťažný zápas niekoľko mesiacov.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Pre pandémiu to bolo také netradičné. Hráči sa v kondícii udržiavali individuálne, takže aj duel s Belou ukázal, že v tomto smere nebol až taký problém,“ pochválil zverencov, no určité nedostatky predsa len našiel.

„Čo sa týka herného prejavu, tak ten určite nebol dokonalý. Chýbala nám totiž herná prax. Veľmi nám pomohol rýchly prvý gól. Po ňom sme sa upokojili a vrátili sa k svojej hre z jesennej časti.“

Cieľom popredné pozície

Ako ďalej povedal skúsený tréner, špeciálnu prípravu na posledný duel hráči nemali. Aj kvôli tomu, aby sa vyhli zbytočnému tlaku.

Súvisiaci článok Za zvukov búchajúceho šampanského sa ocitol vo vzduchu Čítajte

„Bolo to na každom jednom hráčovi, ako sa pripraví po dlhej prestávke. Mali dané kondičné a silové cvičenia a tí, ktorí ich splnili, tí si mohli duel s Belou naplno užiť,“ vrátil sa ešte k príprave. Dá sa povedať, že Tatran v poslednom kole titul iba potvrdil.

Chlieb sa lámal oveľa skôr. „Naštartovali sme sa po nakladačke v Kotešovej v úvode ročníka (prehra 0:5, pozn. red.). Po zápase sme si sadli, vyložili karty na stôl a vyjasnili si, ako vlastne ideme ďalej pokračovať. O postupe sme vtedy neuvažovali. Chceli sme len atakovať popredné pozície v tabuľke. Myslím si, že sa nám situácia vykryštalizovala v Predmieri, kde sme uhrali remízu. Tam sme sa priblížili k postupu,“ vrátil sa niekoľko kôl dozadu.

Dôležitý je prístup

Mužstvo FK si postup určite zaslúžilo. Jeho ofenzíva patrila k najlepším v lige. A defenzíva? Deväť inkasovaných gólov v dvanástich zápasoch hovorí jasnou rečou. Potrebné je ale vyzdvihnúť, že na postupe sa podieľal celý tím. Chlapci makali, načúvali radám trénera a išli si za svojím cieľom. Odmena bola veruže sladká.

„Okrem kolektívu sme mali rozdielových hráčov, čo cítila celá kabína. Výborná obrana, brankár i útok boli našou silnou stránkou a teší ma, že aj ostatní futbalisti sa výkonom priblížili k tým najlepším. Ale základom je kolektív, ktorý sme v Turzovke zložili,“ povedal Ihnatišin, ktorý nezabudol spomenúť ani ďalšie skladačky z úspešnej mozaiky.

„Musím sa poďakovať prezidentovi klubu pánovi Hejčíkovi, ktorý sa príkladne celú sezónu staral o klub i chod nášho tímu. Vďaka patrí aj mestu na čele s pánom primátorom, takisto moja vďaka smeruje k hráčom a taktiež fanúšikom za ich odhodlanosť a podporu.“

Pozvánka na turnaj V sobotu sa vidíme na futbalovom turnaji v Podzávoze Čítajte

A s akými cieľmi nastúpi Tatran do štvrtoligových bojov? „Chceme sa v prvom rade udomácniť v súťaži. Pre väčšinu chlapcov to bude niečo úplne nové. Všetko bude záležať od samotného prístupu hráčov predovšetkým v tréningovom procese. Práve tréning ukáže, či môžeme v súťaži obstáť. Ale konkrétne ciele, čo sa týka umiestnenia, si nedávam. Všetko sa ukáže na ihrisku. Uvedomujeme si, že na prípravu máme len pár týždňov. Verím, že každý tréning niečo našim hráčom dá. A o ostatnom sa rozhodne na ihrisku,“ zakončil Ihnatišin.