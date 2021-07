Svoj čas zlepšil o dve hodiny. Vladimír Kormanec opäť pokoril Grizzlyman

Borec z Krásna nad Kysucou skončil na 21. mieste.

8. júl 2021 o 16:58

V poslednú júnovú sobotu sa v českom Frýdku-Místku už po druhýkrát konal najťažší extrémny triatlon typu IRONMAN v Európe.

Na podujatí s názvom Grizzlyman museli pretekári zdolať 3,8 km plávania na otvorenej vode, takmer 210 km cyklistiky po kopcoch Javorníkov a 46 km náročného, prevažne horského behu, to všetko s neuveriteľným prevýšením 6300 m, čím si tento extrémny triatlon zaslúžil status najťažší extrémny dlhý triatlon Európy.

Tieto preteky úspešne absolvoval už po druhýkrát Krásňan Vladimír Kormanec, ktorý sa umiestnil v celkovom poradí na 21. mieste s výsledným časom 19:52:02.

„Bol to celkovo môj jedenásty dlhý triatlon, no každé preteky sú vždy niečím špecifické. Po nedávnom zranení pri páde z bicykla som na štart nastupoval s nedoliečeným ramenom. Preto bol môj plavecký úsek o jednej ruke, ale aj napriek tomuto obmedzeniu so slušným poradím,“ hovorí Vladimír Kormanec.

Na cyklistickom úseku prevládali dobré podmienky, borec z Krásna nad Kysucou len z rána (keď bolo ešte chladno) v horách na Pustevnách dvakrát zmokol. Cyklistika viedla cez množstvo kopcov, ktorých zjazdy boli nebezpečné pre znečistenie po nedávnej víchrici, ktorá zásadne zasiahla región Moravy. Beh v horách bol za ideálnych podmienok, cez deň horúco a v noci príjemný chládok s jasnou oblohou.

„Osobne sa mi viac páčila časť nočného behu, ktorá má v horách svoje čaro. Celkovo preteky hodnotím veľmi pozitívne. Moje zlepšenie oproti nultému ročníku boli takmer dve hodiny. Celý triatlon som išiel na úsporu energie, o čom svedčí aj rýchly dobeh posledných pár kilometrov do cieľa v tempe 4:30,“ vysvetľuje Kormanec.

Aj napriek obrovskej náročnosti triatlonu, kde si množstvo pretekárov siahlo na úplne dno, si športovec z Krásna nad Kysucou tento triatlon v zdraví užil. Verí, že sa mu ho ešte v budúcnosti podarí opäť úspešne absolvovať.

„Na trati som nemal krízu kvôli dlhodobej príprave a aj preto, že mi pomáhali kolegovia z práce a kamarát, ktorý mi celý deň i noc robili sprievod a aj podávali občerstvenie, za čo som im nesmierne vďačný. Tak-isto za podporu aj mojej rodine, ktorá celé preteky sledovala online,“ dodáva na záver.