Maľujú, píšu, spolu tvoria komiksy. Sestry z Ochodnice poznajú už po celom Slovensku

Sú dvojičky, no každú baví niečo iné a práve preto tvoria dokonalý tím. Jedna rada píše príbehy a druhá rada kreslí. Je to ako keby autorka a ilustrátorka bývali od mala pod jednou strechou.

9. júl 2021 o 6:53 František Kekely

Dvojičky Jančové z obce Ochodnica už dnes poznajú po celom Slovensku. Minulý rok sme priniesli s nimi rozhovor, no odvtedy už ubehlo dosť času, aby sa vo svojej tvorbe ešte viac posunuli, priniesli nové diela a dokonca sa medzitým dostali aj na obrazovky či titulky celoštátnych médií.

Najskôr si ich televízia Joj pozvala k sebe do štúdia a následne sa do Ochodnice za nimi vybrala i televízia Markíza, ktorá ich príbeh odvysielala v relácii Reflex, a to ešte nie je ani zďaleka všetka mediálna pozornosť, ktorá sa im za ten čas dostala.

Zo Zuzky a Ivky Jančovej sú skrátka tak trochu miestne celebrity, v dobrom slova zmysle, ktoré si pozornosť vyslúžili svojou šikovnosťou a kreatívnou tvorbou.

Každú z nich baví niečo iné a spoločne sa perfektne dopĺňajú. Ivana (blondína) veľmi rada píše príbehy a poviedky. Zuzana (tmavšie, respektíve červené vlasy) rada kreslí. Jedna je autorka textu, druhá jeho ilustrátorka.

Každý komiks nesie odkaz

Raz im na vysokej škole v rámci jedného projektu napadlo, že by mohli svoje záľuby spojiť a vytvorili spoločne komiks – kresbami a krátkymi textami v typických bublinkách vyjadrený príbeh.

Obe sestry milujú Marvela a DC, čo sú dve svetoznáme spoločnosti, ktoré sa venujú tvorbe superhrdinských komiksov a filmov. Určite každý počul napríklad o Batmanovi, Supermanovi či Spidermanovi... – tých priniesli na svet, teda vytvorili, práve tieto spoločnosti.