Obmedzenia na hraniciach riešili Kysučania po svojom. Situácie v obciach blízko hraníc boli rôzne

Vo Svrčinovci štrajkovali, inde ich nezastavili ani zátarasy.

9. júl 2021 o 14:38 Nikola Capeková

Režim na hraniciach sa od pondelka 5. júla začal riadiť novým systémom, ktorý schválila vláda. Zaviedli sa intenzívnejšie kontroly osôb, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky cez jej vnútorné aj vonkajšie hranice. Celý týždeň pritom polícia a armáda dbali na kontrolu dodržiavania povinností cestujúcich, a to v súvislosti s protipandemickými opatreniami.

Výnimky z prehliadok na hraniciach mali kamióny. Náhodné kontroly robila polícia napríklad aj vo vlakoch. Viaceré malé, prípadne menej podstatné hraničné priechody sa rovno uzavreli, aby mohli pohyb ľudí kontrolovať efektívnejšie na zvyšných, frekventovaných, miestach.

Na Kysuciach zatvorili priechod Milošová – Šance, ale aj turistický hraničný priechod v časti Skalité Serafínov alebo úsek cesty Čierne – Čadečka. Zisťovali sme situáciu vo viacerých kysuckých obciach ležiacich blízko hraníc priamo od ich vedenia.

Svrčinovec sa blokáde nevyhol

Dopravu pri hraničnom priechode vo Svrčinovci v piatok 9. júla blokovala štrajkujúca skupina ľudí. Dôsledkom bolo zdržanie šoférov a kolóny siahajúce po diaľnicu. Iné miesta na Kysuciach protest nezasiahol.

Účastníkmi protestu boli zväčša pendleri, ktorí majú v zahraničí prácu a odmietajú sa prispôsobovať súčasným nariadeniam.

Na druhej strane, blokádou obmedzili a zdržali prácu nahnevaných kamionistov.

Hoci deň pred údajným plánovým štrajkom vyzerala byť situácia pokojná a o realizovaní blokády nevedela ani starostka obce Renáta Majchráková, už v ranných hodinách sa pri hranici zišli odporcovia nového Alert systému.

„Započula som, že v piatok mala byť blokovaná hranica, ale keďže nastali nejaké zmeny a potrebný je už len týždňový test, možno tieto zámery pominú,“ tvrdila starostka obce Svrčinovec Renáta Majchráková ešte deň pred plánovaným protestom.

O štrajku ju v priebehu týždňa údajne kontaktovala istá skupina ľudí z oblasti Kysuckého Nového Mesta. „Povedala som im, aké sú povinnosti pre organizovanie podobných zhromaždení. Žiadne oficiálne oznámenie mi už ale neprišlo,“ objasnila starostka.

V priebehu uplynulého týždňa podľa jej slov kontroly na hraničnom priechode prebiehali za prítomnosti polície aj armády. Žiadne sťažnosti od ľudí ale v obci neevidovali. „Kamióny nezastavovali vôbec, iba pár osobných áut, ktoré zrejme vyberali náhodne,“ potvrdila Majchráková.

Starosta vo Vysokej nad Kysucou cestu neuzavrel

„Dostali sme vyjadrenie od polície, aby sme zablokovali miestne komunikácie, ktoré prechádzajú z nášho katastra do Českej republiky,“ potvrdil starosta obce Vysoká nad Kysucou Anton Varecha. Na území dediny ide len o jednu takúto trasu.

„Nakoľko sme však informácie mali až v piatok podvečer a opatrenia mali byť vykonané v pondelok, pričom bol sviatok, nič som nerealizoval,“ tvrdil Varecha. Uzatvárať cestu zatiaľ ani neplánoval. „Ľudia spoza hraníc sa potrebujú dostať k svojim nehnuteľnostiam v obci,“ dodal. V minulosti im už totiž zatvorenie hraníc podobné problémy spôsobilo. Tento raz tak o nespokojnosti obyvateľov nebolo možné hovoriť.

Ako nám ku koncu týždňa potvrdil aj Martin Pavlík, starosta Makova, akékoľvek nepríjemnosti obišli aj túto obec. „Ľudí na hraniciach kontrolujú sporadicky,“ vyjadril sa.

V Čiernom ľudí zábrany nezastavili

Cestu zatarasili aj v Skalitom. „Od polície sme dostali odporúčania, aby sme zabezpečili priechody na hraniciach,“ uviedol starosta obce Jozef Cech. Prekážku teda umiestnili na turistický hraničný priechod v časti Skalité Serafínov.

Hlavný prechod zostal otvorený a opäť pod kontrolou. Neevidovali žiadne kolóny, problémy, ani náznaky štrajkov.

„Len čo sa týka cestného priechodu Čierne – Čadečka, viem, že hoci ho obec Čierne zablokovala, ľudia zábrany odhodili a z jednej strany cez miesto prechádzali,“ spomenul Cech.

Keďže bol starosta obce Čierne Pavol Gomola mimo obce, situáciu presne zhodnotiť nevedel. Urobili však opatrenia, ktoré im boli nariadené.

V Klokočove mali strach

Priechod Klokočov Konečná – Bíla bol kontrolovaný, ale našťastie otvorený. „Keby ho zatvorili ako predtým, bolo by to naozaj veľmi zlé. Ľudia sa boja. Obchádzka cez Makov do práce bola pre nich veľkou zachádzkou a stratou, čo sa týka času i peňazí,“ objasnili starostka obce Klokočov Jana Foldinová.

Podľa jej slov zablokovali akurát turistický priechod. Ľudia cez daný úsek neprechádzali a celková situáciu v obci bolo bezproblémová.

Situácia sa upravila

Obavy obyvateľov sa v najbližšom čase pravdepodobne nenaplnia. Ako vieme, od piatku 9. júla sú už otvorené, no monitorované aj malé hraničné priechody. Karanténne povinnosti sú na na veľkých cestných priechodoch kontrolované naďalej.

Všetky osoby, ktoré vstupujú na územie Slovenskej republiky, s výnimkou pre tranzitujúcich ľudí sú povinné registrovať sa na webe e-hranica. „Prosíme všetky osoby z dôvodu zabezpečenia plynulosti premávky, aby si pred príchodom na miesta kontroly pripravili všetky potrebné doklady, potvrdenia alebo mobilné zariadenia s digitálnymi formami potvrdení, najmä potvrdenie o registrácii na webe e-hranica a pokiaľ sú zaočkovaní aj potvrdenie o očkovaní. Policajný zbor vykonáva kontrolu digitálnych COVID preukazov EÚ aj prostredníctvom mobilných čítacích zariadení,“ podotýka hovorkyňa policajného zboru Denisa Bárdyová.

Zdroj: Polícia SR