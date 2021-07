V obci Čierne premenili staré bicykle na netradičné stojany s kvetinami

Pomyselnú korunku za najkrajší vzhľad dostal bicykel umiestnený na začiatku obce.

10. júl 2021 o 7:59 Radoslav Blažek

V obci Čierne sa rozhodli vyzdobiť verejné priestranstvá netradične. Staré bicykle, ktoré tamojším obyvateľom zavadzali v pivniciach rodinných domov, premenili na unikátne stojany na kvetináče.

Milú akciu pod názvom Bicyklománia inak spískala kultúrna pracovníčka obce Iveta Bobulová.

Myšlienka skrášliť obec týmto netradičným spôsobom jej skrsla pred dvomi rokmi. „Zbadala som to v Poľsku v dedinke Koniaków. Hovorím si, to je pekné, toto raz musíme urobiť v našej obci. K uskutočneniu síce neprišlo hneď, ale celý čas som ten nápad nosila v hlave,“ prezrádza Bobulová.

Podujatie naplánovala na začiatok júna. Zo záujmu ľudí bola milo prekvapená. „Verila som, že budeme mať aspoň šesť bicyklov. Aj som vopred vytypovala šesť miest, kde ich následne umiestnime. Zrazu sme mali štrnásť bicyklov,“ teší iniciátorku a organizátorku podujatia.

Na štadióne ŠK Čierne, kde podujatie Bicyklománia inak našlo svoje útočisko, sa zišli desiatky ľudí. Obec zabezpečila riedidlá, farby, spreje, vedrá, paličky na miešanie farby a ľudia sa pustili do skrášľovania dvojkolesových prepravných prostriedkov.

Kde sú bicykle Na začiatok obce, ku kvetinárstvu Jarky Kullovej (pri obecnom úrade), v areáli ZŠ v Čiernom – Ústredí, v oddychovej zóne pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly, ku autobusovej zastávke oproti penziónu Magistral, v časti zvanej U Jeleňa, do areálu ŠK Čierne (dva bicykle), ku kvetinárstvu Dagmar Krkoškovej v Ústredí, ku kvetinárstvu Ľubomíry Klušákovej, do parku oproti Korune na Vyšnom konci, pred Obecnú knižnicu, ku zastávke Čierne Polesie, ku Jednote na Vyšnom konci na Polesí, v časti u Kadele.

Najkrajší sa vyníma na začiatku obce

Po premene bicykla na netradičný stojan na kvety sa zišla sedemčlenná porota, ktorá vyhlásila tri najkrajšie bicykle. Pomyselnú korunku za najkrajší vzhľad dostal bicykel umiestnený na začiatku obce. Druhé miesto získal bicyklík, ktorý stojí oproti Korune na Vyšnom konci a do tretice zaujal „tátoš“ v areáli pri Kostole sv. Ignáca z Loyoly.

„Podstatou je fakt, že nepotrebné bicykle by inak skončili na zbernom dvore, alebo pohodené niekde v pivnici,“ vysvetľuje Bobulová.

Dodáva, že ľudia priniesli aj viaceré cenné kúsky. „Napríklad v areáli ŠK Čierne je detská favoritka. Najstarší bicykel je umiestnený v areáli kostola sv. Ignáca z Loyoly. Som prekvapená, že ju ľudia darovali. Ale inak sa nám sami ozývali, celkovo reagovali na podujatie len a len pozitívne,“ dopĺňa.

Ľudia reagujú pozitívne

Obavy, že by sa bicykle umiestnené po obci stali terčom vandalov, Iveta Bobulová nemá. „To by sme nemohli robiť nič, kebyže takto uvažujeme. I keď, U Jeleňa deň po umiestnení zmizol kvetináč z bicykla, no na prekvapenie ho onedlho vrátili,“ hovorí.

Pochvalu adresuje aj kvetinárkam Ľubomíre Klušákovej, Dagmar Krkoškovej a Jarke Kullovej, ktoré si bicykle sami krásne vyzdobili. Vďaka patrí aj všetkým ľuďom, ktorí sa starajú o kvety v týchto netradičných kvetináčoch.

Milo sa zachovala aj jedna pani, ktorá podujatie Bicyklománia inak osobne nestihla. Sama si svoj bicyklík doma vyzdobila a umiestnila ho v časti U Kadele.

„Som rada, že sa celé podujatie vďaka zamestnancom obce a príspevkovej organizácie TES Čierne vydarilo, čo cítim aj z pozitívnych reakcií ľudí. Navyše, po dlhšej dobe sme sa stretli, porozprávali, čo ľuďom citeľne chýbalo. Zabavili sa aj deti, pre ktoré sme pripravili rôzne súťaže, hry, opiekli sme si niečo pod zub. Spojili sme tak príjemné s užitočným,“ uzatvára Bobulová.

Nuž, Bicyklománia inak je jasným dôkazom, že aj nenápadné podujatia zanechajú za sebou silný ohlas.