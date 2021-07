Všetci zmrzlinári sme tu z jednej obce v Macedónsku, hovorí obľúbený zmrzlinár. Zakotvil na Kysuciach

Rexho Lushi prácou so zmrzlinou uchováva tradíciu.

10. júl 2021 o 18:58 Nikola Capeková

Slováci sú milovníkmi zmrzliny. Podľa slov macedónskeho zmrzlinára pracujúceho v Turzovke neporovnateľne väčšími ako v jeho domovine, v krajine odkiaľ pochádza veľká časť vychýrených zmrzlinárov na Slovensku.

Prečítajte si tiež Obmedzenia na hraniciach riešili Kysučania po svojom. Situácie v obciach blízko hraníc boli rôzne Čítajte

Radi k nám prichádzajú nie len pre veľký odbyt, ale aj kvôli svojim blízkym, a v porovnaní s Českou republikou, vraj i kvôli otvoreným a milším zákazníkom. Ak sa zastavíte pri stánku s obľúbenou jadranskou zmrzlinou u Macedónca, s veľkou pravdepodobnosťou bude pochádzať z obce Vrapčište v Macedónsku.

Tamojší obyvatelia, rodičia, ich deti, bratranci, súrodenci či ďalší členovia rodiny, priatelia alebo susedia stále udržiavajú dlhoročné tradície. Cestujú do našej krajiny, kde sa venujú výrobe a predaju zmrzlín.

Článok pokračuje pod video reklamou

Takto sa z Vrapčišťa k nám na Kysuce dostal aj podnikateľ Rexho Lushi. V zmrzlinárni v Turzovke odovzdáva svoje skúsenosti a niekoľko generácií uchovávané recepty svojim synom. Tento zmrzlinár nám porozprával o jeho príchode na Kysuce, o výrobe i kvalitách zmrzliny a opodstatnil nám aj voľbu či zmysel tohto povolania v jeho rodine.

Prečo ste sa rozhodli prísť do Turzovky?

Na Slovensku som mal rodičov, neskôr aj spolužiakov. Mám tu veľa blízkych, všetci zmrzlinári sme z jednej obce v Macedónsku.

Možno vás zaujme Bocian z Rakovej napokon žije. Auto zrazilo iného Čítajte

Skúšali sme pracovať už aj Českej republike. Malé rozdiely boli v cenách, ale čo je dôležité, na slovenskej strane sa máme rozhodne lepšie, pretože sa tu cítime vítaní (úsmev), ľudia sú tu voči cudzincom viac otvorení, majú inú mentalitu. Nakoniec aj známi, ktorí urobili v Česku, sa vrátili do tejto krajiny.

Navyše u Slovákov, samozrejme aj u Kysučanov, je zmrzlina niečo ako tradícia, obľubujú ju. My v Macedónsku si potrpíme na dobré jedlo a tu to zas nejde bez zmrzliny, predovšetkým u detí nie.

Konkrétne, na základe čoho ste sa rozhodli práve pre prácu so zmrzlinou?

Všetci moji kamaráti, spolužiaci alebo blízki sú zmrzlinári. My to máme ako hobby. Tento koníček a záujem som prevzal od otca, ktorý zmrzlinu predával v Nitre, v Bojniciach. Keď som si prevádzku otvoril aj ja, otec vtedy ešte žil a bol neskutočne šťastný, že tradíciu uchovávam. Pripomenulo mu to spomienky na jeho mladosť (úsmev).

Okrem Kysúc ste zakotvili aj v iných častiach Slovenska?

Asi 15 rokov som býval pri Bratislave, v Senci, ale neskôr aj v Štúrove, Košiciach alebo Liptovskom Mikuláši. Na Kysuciach som zostal, momentálne sa mi tu darí už 14. rok. So zmrzlinou som pracoval aj v Chorvátsku.

Vraciate sa z Turzovky aj do rodnej krajiny?

Áno, ťažko však povedať ako často. Tieto posledné dva roky chodím domov pre pandémiu a zložitú situáciu pomenej. Moja manželka sa zároveň stará o rodičov v Macedónsku a tu chodí striedavo po pár mesiacoch.

Mohlo by vás zaujať Maľujú, píšu, spolu tvoria komiksy. Sestry z Ochodnice poznajú už po celom Slovensku Čítajte

V Turzovke bývam aj so svojimi synmi. Sú traja, pričom mi pomáhajú a každého z nich sa snažím postupne viesť k udržovaniu zvyklostí, učím ich pracovať so zmrzlinou.

Synovi Amirovi trvalo 5 rokov, kým si osvojil všetky potrebné zručnosti. Stále ešte nie je stopercentný, no stojím mu za chrbtom. Dodržiavame svoj tradičný recept, ktorý je celú dobu nezmenený.

Čo je podľa Vás základom kvalitnej, chutnej zmrzliny?

Ja dávam zmrzline to, čo jej patrí. Je dobrá, ak ju robím s radosťou, pozitívnou náladou a chuťou. Uchovávam recept mojich rodičov a neutekám zbytočne, pre ušetrenie, od dobrých surovín. Nič neupravujem. Pre výrobu kvalitnej zmrzliny je tiež dôležité mať dobrý stroj. Zmrzliny, ktoré sú vodové, s pridanými umelými arómami a bez ovocia, považujem za zlé.

Príchute robím podľa toho, čo žiadajú ľudia. Deti majú radi modré šmolkové, ale aj viaceré novinky, ktoré podľa mňa nie sú také dobré. Najobľúbenejšia a najlepšia však zostáva klasika. Čokoládová, vanilková, jogurtová, citrónová, jahodová, višňová aj jablková.

Dokážete sa vďaka predaju zmrzliny uživiť aj po zvyšok roka, v zime?

Prečítajte si tiež Výlety časom: Luxusný Hotel Hájnice pokrýva prach Čítajte

Osobne so zárobkom problém nemám, zmrzlinu predávam v lete, ale v zime si zas privyrobím aj na zákuskoch, kávach a ďalších nápojoch. Okrem niektorých sviatkov máme otvorené takmer celoročne.

Zásobujete svojou zmrzlinou aj iné prevádzky?

Vôbec. Vyrábame si ju spravidla len sami pre seba. Svoj recept si držím v tajnosti. Keby som sa sľúbil aj iným, spolupracoval s cudzími, mohli by mi pokaziť meno. Napríklad, zmrzlina by sa mala držať maximálne 12 hodín a keby ju ponúkali dlhšie, už by to nebolo vhodné.

Ako často si vyrábate zmrzlinu?

Každý deň ju mám čerstvú. Všetko závisí od záujmu a počtu zákazníkov, niekedy ju dorábam aj dvakrát za deň a doplním čo chýba. Jednu vaničku zmrzliny spravím približne za 15 minút, za 3 a pol hodiny mám urobené všetky.

Plánujete podnikanie na Kysuciach rozšíriť aj o ďalšie prevádzky?

Možno vás zaujme Plastika z podkov je poctou korňanským furmanom Čítajte

Mohol by som ho rozšíriť, avšak zatiaľ nechcem. Pre mňa je prvoradé, aby sa mali dobre moje deti, aby som im venoval dostatok času, nech sú na život aj prácu so zmrzlinou pripravené čo najlepšie.