Tajným snom je štart v Moskve

Nikolas Tóth má pred sebou smelé plány.

13. júl 2021 o 10:25 Tomáš Urbaník

Začalo sa športové leto. Hoci je jeho štart tento rok iný a všetci vieme prečo, kalendár športových podujatí sa začal plniť a naši športovci opäť súťažia. A veľmi dobre.

Prednedávnom ste mohli zaregistrovať prvý úspech jedného z nich, keď hneď v prvom kole slovenského pohára v mass wrestlingu obsadil druhé miesto a podľa vlastných slov sa s tým nemieni uspokojiť.

Ako prežíval neľahké obdobie pandemickej zimy držiteľ niekoľkých svetových juniorských rekordov v mŕtvom ťahu a trojboji Nikolas Tóth? Čo má v pláne a kde ho môžeme vidieť? Prečítajte si.

Nikolas, postupné uvoľňovanie opatrení otvára možnosti pre súťaženie, športovanie, život tak, ako ho poznáme. Môžeme za taký váš súťažný štart považovať štart v 1. kole slovenského pohára v mass wrestlingu?

V podstate áno. Druhé kolo bude tento mesiac 24. júla v Bardejove a tretie kolo mám v pláne 21. augusta v Giraltovciach.

Ako ste spokojný so svojím výkonom počas prvého kola slovenského pohára v mass wrestlingu?

Chvíľu som sa dostával do pohody. Hľadal som koncentráciu. Predsa len som bol na tom inak ako pred rokom a moje parametre sa zmenili. Bol som o niečo ľahší, moje reakcie boli trošku iné, ale našťastie som sa veľmi rýchlo zorientoval a na prvýkrát to dopadlo veľmi dobre. Do druhého kola budem pripravenejší. Teším sa na ďalšie kolo.

Ako ste trénovali a trávili čas počas pandémie?

Trénoval som doma s činkami a expandermi. Venoval som sa aj bojovým športom. Zameral som sa na cviky s vlastnou váhou a kondičné cvičenia ako cyklistika a otužovanie.

Vy ste sa chceli zamerať na kvalitu. Podarilo sa to aj napriek podmienkam, ktoré vznikli pre pandemické opatrenia?

V podstate áno. Prebytočný tuk a s ním zákonite aj váha šli dole. S tým som spokojný. Zlepšil som kondičnú vytrvalosť a výbušnosť.

Kde vás budú môcť fanúšikovia vidieť v blízkej dobe?

Chcem dokončiť Slovenský pohár v mass wrestlingu a popri tom si dám niekoľko pohárových súťaží v mŕtvom ťahu. Chcem sa zúčastniť majstrovstiev Slovenska a v septembri cestovať na majstrovstvá sveta do Maďarska a tajným snom je štartovať v Moskve na majstrovstvách sveta WCR.

Ako sa vám páči v novom pôsobisku?

Ja som veľmi spokojný. Je tu veľa vecí na môj kariérny rozvoj. Výborne a na profesionálnej úrovni vybavené fitness centrá, kde nechýbajú originálne kotúče a ani monolift na drepy.