V horúčavách je bodavý hmyz oveľa agresívnejší, ľudia volajú na pomoc hasičov

Kolónia ôs a sršňov sa nedávno nasťahovala do hospodárskej budovy pri rodinnom dome v obci Stará Bystrica.

13. júl 2021 o 17:08 Pavol Stolárik

Je to dnes každý deň, keď ľudia volajú hasičov, aby im doma zlikvidovali sršne, alebo osie hniezdo. Najčastejšie odchytávajú bodavý hmyz v rodinných domoch, rekreačných chalupách alebo bytových domoch či materských školách. Pokiaľ, ale nejde o verejné priestranstvo, alebo verejnoprávne budovy a osy, alebo včely, sršne neohrozujú zdravie či život ľudí, je potrebné volať špecializovanú firmu, ktorá má na starosti deratizačné a dezinsekčné služby.

Väčšinou ohrozenie ohlasujú dôchodcovia, staršie osoby so zníženou schopnosťou pohybu, respektíve osoby s alergiou proti uštipnutiu bodavým hmyzom alebo sú ohrozené deti, čiže je tam reálne nebezpečenstvo ohrozenia života.

Dobrovoľní hasiči boli privolaní bezradným majiteľom hospodárskej budovy v obci Stará Bystrica, ktorému sa tam uhniezdili osy. Hmyz vysali špeciálnym vysávačom a priestor vystriekali špeciálnym sprejom.

"V letných mesiacoch je samozrejmé, že obyvatelia obce nás volajú, keď majú problém s nechceným bodavým hmyzom. V minulom roku sme mali dvadsať výjazdov kvôli likvidácii bodavého hmyzu, rok predtým dokonca tridsať," uvádza veliteľ DHZ Stará Bystrica Pavol Križka.

Aj keď dobrovoľní hasiči veľmi radi pomôžu, odstraňovanie neželaného hmyzu by sa mal postarať vlastník nehnuteľnosti. Ľudia si však zvykli na bezplatný komfort od hasičov a často sú k odstráneniu nebezpečného hmyzu zneužívaní a chcú hniezda likvidovať tam, kde bodavý hmyz nikoho bezprostredne neohrozuje.

V lete sa im zásahy proti húfom agresívneho hmyzu množia. Stáva sa však že ľudia volajú hasičov aj pre dve tri osy. Okrem toho existuje veľa firiem, ktoré sa ničením zaoberajú profesionálne. No niekedy sa stáva, že osy, včely či sršne si urobia hniezdo na nedostupnom mieste a dostať sa nemu dá iba pomocou výškovej techniky.

"Hasiči odstraňujú hniezda len v tých prípadoch, ak ide o ohrozenie života a zdravia, teda ak bodavý hmyz priamo ohrozuje ľudí a hniezdi na takom mieste, kde sa ľudia nedokážu dostať," hovorí veliteľ Križka.

Hasiči väčšinou pomocou výškovej techniky hniezdo utesnia, vystriekajú sprejom na likvidáciu hmyzu, alebo vysajú špeciálnym vysávačom. Aj keď hasiči zo Starej Bystrice sú plne vybavení sprejmi, utesňovacími pomôckami, špeciálnymi oblekmi nie vždy to musí byť pravidlom. O zabezpečenie pomôcok, ako sú spreje alebo tesniace hmoty, by sa mali postarať majitelia nehnuteľností, prípadne si overiť, či sú hasiči takýmito pomôckami vybavení.

Pomocou týchto prostriedkov, prípadne za pomoci vysávača, pomôžu bodavý hmyz zlikvidovať. V prípade, že sa osy vyskytujú v záhrade alebo v podkrovných priestoroch, je osvedčeným receptom na ich likvidáciu fľaša so sladkou vodou alebo pivom. Osy sa do nej dostanú, ale nedokážu vyletieť.

Sprej na likvidáciu hmyzu je účinný hlavne podvečer a v skorých ranných hodinách, keď sa osy vracajú z vonkajšieho prostredia do hniezda alebo sú ráno v hniezde všetky sústredené.

"Aj keď sa privolanie hasičov k bodavému hmyzu môže javiť ako prehnaná reakcia, ešte sme nezažili prípad, že by sa takýto výjazd ukázal ako neopodstatnený," dodáva veliteľ dobrovoľných hasičov.

Ak by sa tak stalo, fyzická osoba by sa dopustila priestupku za porušenie zákona o ochrane pred požiarmi. Okresné riaditeľstvo HaZZ jej tak môže uložiť pokutu až do 165 eur.

