Má chybu v COVID preukaze. Na reklamáciu jej neodpovedali, infolinka je preťažená

Podľa potvrdenia je zaočkovaná len prvou dávkou.

15. júl 2021 o 16:28 Radoslav Blažek

Od začiatku júla platia v krajinách Európskej únie Digitálne COVID preukazy. Ide o potvrdenie o vakcinácii, vykonaní testu alebo o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré je potrebné pri ceste do zahraničia, či pri využívaní niektorých služieb na Slovensku.

O vydanie Digitálneho COVID preukazu požiadala aj dvakrát zaočkovaná Andrea z Kysúc.

Potvrdenie jej prišlo, no podľa neho je zaočkovaná len prvou dávkou.

Keďže sa do Call Centra Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) nedovolala, vypísala reklamáciu.

„Prešlo šesť dní (štyri pracovné) a nedostala som žiadnu odpoveď. Naopak, prišla mi esemeska, že moje očkovanie bolo pre neúčasť na dvoch termínoch pozastavené. V ten istý deň mi prišla ďalšia esemeska, podľa ktorej mi pridelili termín očkovania,“ vysvetľuje Andrea.

Viackrát sa snažila dovolať do Call Centra NCZI, no neuspela. „Linka je nonstop obsadená. Neraz som sa tam snažila dovolať. Dookola mi hlásilo, že sa so mnou spoja o 30 minút. Rovnaký čas uvádzali aj po pol hodine čakania na linke. Doteraz tak nemám žiadne informácie, ako postupovať ďalej.“

Ako majú ľudia v takýchto prípadoch postupovať? S touto otázkou sme sa vo štvrtok ráno obrátili na NCZI, po zaslaní stanoviska budeme článok aktualizovať.