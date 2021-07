Nová veľkoplošná maľba na Kysuciach bude skutočnosťou. Podarilo sa vyzbierať cieľovú sumu

Nový mural v Kysuckom Novom Meste by mali zrealizovať koncom augusta.

16. júl 2021 o 16:46 Nikola Capeková

V Kysuckom Novom Meste plánuje občianske združenie SYTEV meniť ulice na galérie. Dávajú im identitu. Veľkoplošné maľby na uliciach spájajú s ich názvami. Vďaka poslancovi Matejovi Fabšíkovi boli týmto spôsobom pomaľované už viaceré energobloky v meste. Aktuálne je na rade siedme dielo, Clementisova ulica, a to v rámci projektu OZ SYTEV s názvom Identita ulíc.

Súvisiaci článok Kysucké ulice dostávajú identitu. Menia sa na galérie Čítajte

Na zrealizovanie takzvaného muralu sa snažili vyzbierať tisíc eur, potrebné na materiál, prenájom lešenia, občerstvenie i odmenu umelcov.

„Kampaň začala veľmi dobre a po dvoch týždňoch sme mali vyzbieraných viac ako 50% z celkovej sumy, no potom sa záujem radikálne znížil. V posledný deň kampane, asi 9 hodín do jej ukončenia sme napísali status na sociálnej sieti, že sa nám pravdepodobne nepodarí vyzbierať potrebnú sumu a aj takto sme sa poďakovali za podporu a dôveru. Zlom nastal asi hodinu do konca kampane keď zrazu na portáli svietilo 1005€,“ popisuje Matúš Maljar, projektový manažér z OZ SYTEV.

Prečítajte si tiež Kysucami sa preženú nablýskane veterány Čítajte

Dielo by mali zrealizovať koncom augusta, pričom pomôcť pri maľovaní môžu aj dobrovoľníci. „Chceme, aby si ľudia zobrali projekt za svoj a tvorili identitu ulíc spoločne,“ priblížil Lukáš Hrošovský, riaditeľ OZ SYTEV.