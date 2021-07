Knológ: Treba si vždy vybrať vhodné psie plemeno, pes je dokonalým obrazom majiteľa

Pes je nielen najlepší priateľ človeka, ale aj skvelý kolega. Svoje o tom vie aj Miroslav Trauer, človek s veľkým srdcom pre týchto štvornohých miláčikov.

16. júl 2021 o 16:54 Pavol Stolárik

“ Poľudšťovanie zvieraťa ja hlboké nedorozumenie a hriech proti duchu svätému prírody. Pes, ktorý by sa podobal človeku, by bol monštrum. „ Miloš kopecký

Psíky má zrejme každý rád. Nevinné tvory, najlepší priateľ človeka, ktorý vám dokonale rozumie a vie vycítiť vašu náladu. Roztomilé šteniatka s jemnučkou srsťou, mliečnymi zúbkami ostrými ako ihličky, no stále s chuťou sa hrať a šantiť. Áno, také sú psy.

Chcú byť pri vás, ľahnú si na bruško, len aby ste ich hladkali, škrabkali za uchom, na brušku a venovali im svoj čas, lásku, nehu.

Ste pre nich celý svet a oddajú sa vám. Pes je jednoducho nastavený, aby slúžil svojmu majiteľovi. On to robí rád, nezištne a z lásky. Psia spoločnosť vás vie dostať do úplne inej nálady, psy nás robia aj lepšími ľuďmi, sú výbornou možnosťou nadväzovania kontaktov a spolupatričnosti.

No pes sa v premenách času dostal do štádia, kedy nemá so svojím nedomestikovaným predkom už takmer nič spoločné, je z neho maznáčik a jeho psia duša pomaly mizne a nahradzuje sa niečím, čo vytvárajú ľudia.

Miroslav Trauer z Krásna nad Kysucou sa výcviku psov sa venuje už dlhé roky. So psami vyrastal od malička a neskôr sa kynológia stala náplňou jeho práce, pričom pôsobil ako psovod. Je priaznivec oboch typov kynológie, služobnej aj športovej. Za sebou má množstvo úspechov, zúčastnil sa majstrovstiev sveta aj Európy belgických ovčiakov v rôznych krajinách sveta.

Ďalej sa dozviete - ktoré plemená psov sú na výcvik najviac náročné a s ktorými možno cvičiť menej a naučia sa poslúchať svojho majiteľa rýchlejšie - aké je to pracovať so psíkom od šteniatka až po dospelosť - kde bežne robia majitelia psov najväčšiu chybu pri ich výchove a výcviku - či je vhodné urobiť si z bojového plemena domáceho maznáčika - aké sú najobľúbenejšie psie plemená na Slovensku

Kedy to všetko začalo? Kedy nastal ten prvý podnet, že sa začnete venovať výcviku štvornohých priateľov človeka?

Prvé počiatky boli už v detstve, keď som si kúpil prvého psa, boxera. Rozhodol som sa, že ho začnem cvičiť. Vtedy som ešte nemal toľko skúseností. Na cvičák do Čadce som ho najskôr vodil na bicykli, pretože auto sme ešte nemali.

Takže moje začiatky boli s boxerom, ktorého som neskôr vymenil za iné plemeno, dobermana. No a tak som vlastne začal, boxerom, potom som si kúpil dobermana. Je to plemeno, ktoré je hlavne strážnym psom. Je odvážny, sebavedomý a neohrozený, takže je vynikajúcim pracovným psom u polície alebo v armáde. Začal som ho cvičiť, pretekať s ním a robiť skúšky. Psy tohto plemena sú veľmi horliví a majú veľkú radosť z práce. Majú mimoriadne bystrú myseľ a sú veľmi silní.