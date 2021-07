Výborný volejbal, tombola, koncert, palmy na ihrisku. Favit Cup bude veľkolepý

V areáli Hotela Husárik nebude núdza o kvalitné súboje.

19. júl 2021 o 7:06 Radoslav Blažek

Hráči ladia formu, Janči Masný doťahuje organizačné detaily, mesto je olepené plagátmi. K letu v Čadci už neodmysliteľne patrí Favit Cup, dvojdňový turnaj v plážovom volejbale.

Príjemná športovo-spoločenská akcia si našla miesto v kalendári aj tento rok, konať sa bude v dňoch 23. a 24. júla.

Turnaj s medzinárodným leskom

V areáli Hotela Husárik nebude núdza o kvalitné súboje. Do hry zasiahne osem mužských a osem ženských amatérskych dvojíc, turnaj bude mať medzinárodný lesk.

Prečítajte si tiež Obci sa splnil jeden zo snov. Vysoká nad Kysucou má novú tribúnu Čítajte

„Konkurenciu ženskej kategórie zvýši kompletná česká dvojica, medzi mužmi si zahrá jeden česko-slovenský pár. Celkovo prídu do Čadce osvedčené, ale aj nové dvojice, ktoré rozhodne zamiešajú poradím na medailových priečkach. Chýbať nebudú ani obhajcovia titulu,“ prezrádza Janči Masný, dlhoročný organizátor turnajov v plážovom volejbale.

Článok pokračuje pod video reklamou

Popri organizácii turnaja uvidíme Jančiho opäť na kurte. S Robom Šotkovským bude obhajovať finálovú účasť.

Atmosféru dodá zápasom výborne upravené ihrisko s palmami. „Tento rok sa budeme cítiť ako v Brazílii,“ smeje sa Janči.

Skákací hrad, tombola, koncert

Na Husáriku to nebude žiť len plážovým volejbalom, na svoje si opäť prídu aj deti i široká verejnosť.

„Čo sa týka detičiek, máme pripravený perfektný skákací hrad, ktorý má na dĺžku 12 metrov a na šírku a výšku má po štyri metre. Takže, s nadhľadom, deti stačí ráno doviezť a večer vyzdvihnúť,“ hovorí Janči.

Mohlo by vás zaujať FOTO: Desmod s Kulym prijali Kysučania s rozkročenou náručou Čítajte

Ratolesti sa môžu tešiť aj na lietajúce balóny, maľovanie na tvár a športové súťaže v prestávkach zápasov. „Myslíme aj na širokú verejnosť, našich fanúšikov. Chýbať nebude pivko, guláš, grilované špeciality, piatkový večer nám od 20. h spríjemní skupina Everlong.

V tombole budú opäť zaujímavé ceny, okrem iného aj elektrická kolobežka,“ prezrádza organizátor turnaja Masný.

Financie sa zháňali ťažšie

Podujatie sa koná vďaka nadšeniu Jančiho Masného, ktorý každoročne nájde podporu sponzorov.

Darí sa mu to aj v náročnom pandemickom období, s organizáciou mu výrazne pomáha Stanislav Palarik.

Prečítajte si tiež Obec na Kysuciach upozorňuje na pohyb medveďa Čítajte

„Pred rokom som si myslel, že s peniazmi to bude ťažké. Nakoniec to ale nebolo až také zlé. Naopak, tento rok som očakával, že to bude jednoduchšie. No mýlil som sa. Financie sa zháňali oveľa ťažšie. Ale, vďaka osvedčeným partnerom sme mohli ponechať všetky atrakcie v plnom rozsahu, čo ma veľmi teší,“ dodáva na záver.

Takže, ľudia, neváhajte. Vidíme sa 23. a 24. júla na Husáriku.