Vo Vysokej nad Kysucou pomáhajú srdcom. Nerezovým

Do srdca môžu ľudia vhadzovať vrchnáky z PET fliaš.

21. júl 2021 o 9:08 Obec Vysoká nad Kysucou

Určite sa každý z nás v mnohých článkoch či statusoch už stretol s prosbami o pomoc formou zbierania vrchnákov z PET fliaš. Myšlienka má v sebe dva rozmery, a to ako separovanie, tak i pomoc konkrétnej osobe.

Samozrejme to, že niekto je odkázaný na zbieranie vrchnákov z PET fliaš, aby získal nejakú zdravotnú pomôcku a nedokáže mu pomôcť štát, je na inú debatu. Keď chce však človek pomôcť a svoju pomoc dáva od srdca, hovorí sa, že účel „svätí prostriedky“ a je potrebné hľadať spôsoby, ako sa pomôcť dá.

V snahe pomôcť tým, ktorí to potrebujú a zároveň vytvoriť stálu možnosť zbierania vrchnákov z PET fliaš, obec Vysoká nad Kysucou, po vzore niektorých samospráv, prichádza s vlastným projektom zriadenia spoločného zberného miesta.

Pretože pomoc má v grafickom spracovaní najčastejšie podobu srdca, v pondelok 19. 7. 2021 bolo v centre obce Vysoká nad Kysucou osadené veľké nerezové srdce, do ktorého môže každý, kto sa chce do projektu zapojiť, doniesť a vhodiť vrchnáky z PET fliaš, ktoré vo svojich domácnostiach vyseparujú.

Obec bude následne vrchnáky distribuovať konečným príjemcom, o čom bude obyvateľov informovať. Autorkami krásneho tvaru srdca sú pani učiteľky z materskej školy vo Vysokej nad Kysucou, ktoré reflektovali na prosbu starostu obce.

Ostáva nám dúfať, že realizáciou tohto nápadu podporíme separovanie jednotlivých zložiek odpadu, v tomto prípade vrchnákov z PET fliaš, no predovšetkým spoločnými silami a empatiou pomôžeme konkrétnym ľuďom. Ak teda už doma máte vyseparované vrchnáky, alebo ste sa práve rozhodli ich separovať, tak šup s nimi do srdca, ktoré nájdete pri budove obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou pred vchodom do knižnice.