Doprava v Čadci bude opäť kolabovať. Most cez Kysucu čaká rekonštrukcia

Celkové predpokladané investičné náklady predstavujú 1,25 milióna eur bez DPH.

21. júl 2021 o 12:19 Pavol Stolárik, SITA

Most cez rieku Kysuca prejde rekonštrukciou. (Zdroj: Pavol Stolárik)

Slovenská správa ciest (SSC) plánuje na ceste I/11 v Čadci rekonštruovať most cez rieku Kysuca. Súčasné premostenie je podľa cestárov vo veľmi zlom stavebno-technickom stave a nahradiť by ho chceli v priebehu budúceho roka. Zámer v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) už SSC predložila odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu v Čadci.



Ako SSC uvádza v podanom zámere, most na Námestí slobody má už 52 rokov a vykazuje množstvo porúch, pričom viaceré sú aj statického charakteru. "Poruchy sa týkajú najmä nosnej konštrukcie, ktorá je vo veľmi zlom stave, mostného zvršku a príslušenstva mosta.

Vplyvom týchto porúch je most zatriedený do šiesteho stupňa stavebno-technického stavu, čo predstavuje stav veľmi zlý. Dôvodom porúch je najmä vysoký vek konštrukcií, ktoré neboli dlhodobo opravované, ako aj preťažovanie mosta, ktorý nebol dimenzovaný na zaťaženie,

akému je vystavovaný," uvádza sa v zámere.



Celkové predpokladané investičné náklady predstavujú 1,25 milióna eur bez DPH, počas rekonštrukcie mosta bude z neho vylúčená doprava, pre peších vznikne dočasné premostenie.

SSC predbežne plánuje začať s demoláciou nevyhovujúcej mostnej konštrukcie a výstavbou novej v júli budúceho roka, pričom stavebné práce by mali trvať osem mesiacov.

