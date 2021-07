Fitness trénerka: pri cvičení treba byť disciplinovaný a stanoviť si reálny cieľ

Na svoj vek, teda 57 rokov, Oľga Bazelidesová vôbec nevyzerá. Pripisuje to hlavne pravidelnému pohybu a správnemu stravovaniu.

21. júl 2021 o 14:51 Pavol Stolárik

Žije v Španielsku a občas príde na Slovensko pozrieť známych a rodinu. Športu sa začala venovať už na základnej škole a pokračuje v tom počas celého života. Na svoj vek, teda 57 rokov, Oľga Bazelidesová vôbec nevyzerá. Pripisuje to hlavne pravidelnému pohybu a správnemu stravovaniu. Oľga pôsobí v Španielsku ako kondičná trénerka. Venuje sa funkčnému tréningu, redukcii hmotnosti aj silovému tréningu.

“ Tajomstvo úspechu každého človeka je byť aktívny v každom veku. „ trénerka Oľga Bazelidesová

Prvým človekom, ktorý jej vštepil pozitívny vzťah k športu, bola jej učiteľka Stanka Bazalíková a manželia Mária a Vojtech Marcibálovci. Viedli ju ku gymnastike, ľahkej atletike aj basketbalu. Už vtedy začala svoje telo rozvíjať kruhovými cvičebnými tréningami, pri ktorých spaľujete kalórie, tvarujete postavu a budujete silu. Pointa kruhového tréningu spočíva v cvičení rôznych partií odlišnými cvičeniami, a potom, kým tieto svaly oddychujú, vy pracujete na iných. Používa ich dodnes. V rozhovore prezradila, prečo je dobré, ak chce človek začať cvičiť, požiadať o pomoc osobného trénera a mnoho ďalších zaujímavých vecí.

Fitness trénerka Oľga Bazelidesová (zdroj: archív O.Bazelidesovej)

Ďalej sa dozviete: - pre akých ľudí je osobný tréner vhodný - v akom veku je stále bezpečné cvičiť - či je posilňovanie vhodné napríklad aj pre ženy v štádiu gravidity - ako zistiť, čo organizmu chýba a ako nastaviť správny jedálniček - aké dosiahla Oľga úspechy na športovom poli

Prečo je osobný tréner pre ľudí, ktorí chcú začať s cvičením, prípadne zhodiť nejaké kilo, dôležitý?

Osobný tréner nie je len o tom, že človek príde do posilňovne a dám mu nejaký tréning. Je to smerovanie klienta k zdravému životnému štýlu. Treba mu pomôcť komplexne so stravou, pohybom, zasvätiť ho do ďalších športových aktivít ako beh či plávanie.

Učím klientov, ako sa majú stravovať, prečo majú dostatočne dlho spať, čo majú v bežnom živote robiť, aby čo najskôr a najefektívnejšie dosahovali svoje ciele. Nie je to len o niekoľkých hodinách v posilňovni s osobný trénerom, ale o životnom štýle.