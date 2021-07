O VakciZuzku je na Kysuciach enormný záujem: Desiatky ľudí nezaočkovali

Krásno nad Kysucou žiada ďalší a dlhší termín.

22. júl 2021 o 16:01 Radoslav Blažek

Do najmenej zaočkovaných regiónov v Žilinskom kraji vyrazila tento týždeň avizovaná vakcinačná linka pod názvom VakciZuzka.

Na Kysuciach sa očkovanie jednodávkovou vakcínou od spoločnosti Johnson & Johnson bez potreby registrácie stretlo s enormným záujmom.

Desiatky ľudí ani nezaočkovali, niektoré obce a mestá tak žiadajú Žilinskú župu o ďalší termín.

AJ TOTO SA DOZVIETE - prečo termíny očkovania nedávajú logiku - kde si očkovanie určite zopakujú - aká paradoxná situácia sa stala vo Svrčinovci

Zaočkoval sa kvôli dovolenke

V Krásne nad Kysucou prišiel na vakcináciu aj Jaroslav Šimurda. Covid-19 ešte neprekonal, no nebyť prísnych pravidiel, očkovať by sa nedal.

„Mám na to svoj názor. Vláda nás do toho pravidlami núti, ale malo by to byť dobrovoľné. Zaočkovať som sa dal len pre to, že mám naplánovanú dovolenku v zahraničí,“ vysvetlil Šimurda.

Celkovo si ľudia v Krásne nad Kysucou službu v podobe VakciZuzky pochvaľovali. Niektorí však merali cestu márne, keďže vakcinačná linka mierila po dvoch hodinách do ďalších obcí.